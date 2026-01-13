El Barça mueve ficha: 20 millones sobre la mesa si se marcha Araújo

El FC Barcelona, mercado de fichajes y defensa vuelven a cruzarse en un momento clave de la temporada. Con dudas en la zaga y la situación de Ronald Araújo aún abierta, el club azulgrana ya trabaja en alternativas y tiene un nombre marcado en rojo: Mario Gila.

La defensa del Barça, bajo mínimos y con incógnitas

La planificación deportiva del Barça vuelve a mirar con preocupación a su línea defensiva. La falta de efectivos en el eje de la zaga ha sido una constante durante el curso, con pocos centrales disponibles y la necesidad de improvisar en varios partidos de LaLiga y competiciones europeas. En este contexto, la figura de Ronald Araújo adquiere aún más peso.

El central uruguayo regresó recientemente a los terrenos de juego tras un periodo de ausencia motivado por cuestiones de salud mental, una situación que el club ha tratado con máximo respeto y discreción. Su vuelta fue recibida con alivio, pero no ha disipado del todo las dudas sobre su continuidad. En los despachos del FC Barcelona se habla desde hace meses de una posible salida de Araújo, ya sea por razones deportivas o económicas.

Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza. 🙏💪🏾



El proceso no fue fácil pero volver así es un privilegio.



Gracias al club, a… pic.twitter.com/sRC9JAeDsV — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) January 12, 2026

El Barça necesita estabilidad atrás, pero también ingresos si quiere reforzarse. Y Araújo, por edad, rendimiento y mercado, sigue siendo uno de los futbolistas con mayor valor de la plantilla. Ante este escenario, la dirección deportiva no quiere improvisar y ya estudia opciones para no quedar desprotegida si finalmente el uruguayo hace las maletas.

Mario Gila, el central que seduce al Barça

Entre los nombres que maneja el club destaca con fuerza el de Mario Gila, actual defensa de la Lazio. El central español está firmando una temporada de alto nivel en la Serie A, consolidándose como uno de los pilares defensivos del conjunto romano y despertando el interés de varios clubes europeos. El Barça valora especialmente su perfil: contundente en el duelo, fiable en el juego aéreo y con buena salida de balón, una cualidad clave para el estilo azulgrana. Además, su edad y margen de crecimiento encajan con la política de fichajes que el club intenta mantener en los últimos mercados.

Según fuentes cercanas a la operación, el Barça estaría dispuesto a poner 20 millones de euros sobre la mesa para cerrar su incorporación. Una cifra asumible dentro de las limitaciones económicas actuales y que permitiría reforzar una posición prioritaria. En los informes internos, Gila aparece como un futbolista preparado para asumir responsabilidad desde el primer día.

🚨 EXCLUSIVA 🚨



El Barça prepara una oferta que rondaría los 20 millones de euros por Mario Gila para el mercado de verano.



El club blaugrana está satisfecho con el rendimiento del central español y creen que es una buena oportunidad de mercado para el verano al encontrarse en… https://t.co/pXpwSg7nch pic.twitter.com/vCcS5w91sd — Black (@BlxckNews) January 13, 2026

Planificación, mercado y decisiones clave

El movimiento por Mario Gila no es casual. Responde a una estrategia clara: anticiparse al mercado de verano y evitar quedarse sin margen de maniobra. En el club saben que la defensa ha sido uno de los puntos débiles del proyecto y que no se puede afrontar otra temporada con tan pocos centrales de garantías.

Todo, eso sí, está condicionado al futuro de Araújo. Si finalmente el uruguayo continúa, el Barça deberá recalcular prioridades. Si se confirma su salida, la llegada de un central como Gila se convertiría en una operación casi obligatoria.

El mercado de fichajes, la defensa del Barça, la posible salida de Araújo y la apuesta por Mario Gila marcan una hoja de ruta que puede definir el próximo proyecto deportivo. El club mueve ficha, consciente de que cada decisión en este contexto económico y deportivo es clave para seguir compitiendo al máximo nivel.