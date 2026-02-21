El Barça prepara al sustituto de Robert Lewandowski a precio de ganga

El FC Barcelona ya planifica el relevo de Robert Lewandowski mientras ajusta su estrategia de fichajes en plena Liga y bajo la presión del Fair Play Financiero. En los despachos del Camp Nou hay un nombre que empieza a ganar fuerza como oportunidad de mercado.

El futuro de Lewandowski entra en su recta final

El ciclo de Robert Lewandowski en el Barça empieza a asomarse a su última curva. El delantero polaco, que llegó como gran referencia ofensiva para liderar el nuevo proyecto azulgrana tras la salida de Leo Messi, ha cumplido con cifras y liderazgo. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona. La planificación deportiva del club obliga a mirar más allá de la inmediatez.

En la actual temporada de LaLiga, Lewandowski sigue siendo importante en el esquema ofensivo, pero la dirección deportiva sabe que debe anticiparse. El calendario es exigente, la Champions League marca el nivel real del proyecto y el Barça necesita un relevo que garantice continuidad en el gol. No se trata solo de rendimiento, sino de construir un equipo competitivo a medio plazo.

El problema es evidente: el margen financiero sigue condicionado por el Fair Play Financiero y la famosa regla del 1:1. El Barça no puede lanzarse a operaciones desorbitadas como en el pasado. El mercado de fichajes exige imaginación, oportunidad y precisión quirúrgica. Y en ese contexto aparece un nombre que seduce por calidad y por precio.

Vlahovic, la oportunidad que seduce al Camp Nou

Juventus de Turín

Dusan Vlahovic

En Turín, la situación deno es sencilla. La Vecchia Signora atraviesa meses de incertidumbre deportiva e institucional. Su supervivencia en competiciones europeas no está asegurada y el proyecto vuelve a estar en revisión. En medio de ese escenario, el futuro degenera más preguntas que respuestas.

El delantero serbio suma 6 goles y 2 asistencias en 17 partidos esta temporada. No son cifras deslumbrantes, pero sí reflejan regularidad en un contexto complejo. Desde que la Juventus pagó 85 millones de euros para sacarlo de la Fiorentina en enero de 2022, Vlahovic ha sido el referente ofensivo del conjunto bianconero. Su potencia física, su capacidad para jugar de espaldas y su olfato goleador encajan en el perfil de ‘9’ clásico que tanto valora el Barça.

EL BARÇA QUIERE SU FICHAJE LOW COST 🤯🔵🔴



El Barcelona busca el reemplazo de Robert Lewandowski para la temporada 2026/27 y Dusan Vlahovic aparece en el horizonte: Termina contrato con la Juventus en verano.



⚽️ Se podrían asegurar a un GOLEADOR a COSTO 0. Los negocios que le… pic.twitter.com/Q9XTfP7YWJ — 365Scores (@365ScoresApp) February 20, 2026

El detalle clave es contractual. Vlahovic termina contrato el próximo 30 de junio y, a estas alturas de la temporada, no ha renovado. En Italia se da por hecho que su salida es una posibilidad real. Eso convierte al atacante en una auténtica ganga de mercado. Llegaría con la carta de libertad o a un coste muy reducido, algo que encaja perfectamente en la política de fichajes actual del FC Barcelona.

Un fichaje estratégico y realista

El nombre de Vlahovic no es el único en la lista. Otros perfiles comohan sido estudiados, pero su precio y las limitaciones económicas del Barça hacen inviable una operación de alto coste. En cambio, el delantero de la Juventus representa una opción realista dentro del mercado de verano.

Además, el jugador vería con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou. El atractivo del proyecto azulgrana, la posibilidad de competir en LaLiga y en la Champions League y el escaparate internacional que supone el FC Barcelona son factores determinantes. Según fuentes cercanas a su entorno, estaría dispuesto a esperar movimientos del club catalán antes de tomar una decisión definitiva.

Para el Barça, la operación tendría sentido deportivo y financiero. Incorporar a un delantero en plena madurez, con experiencia en la Serie A y recorrido internacional, sin realizar un gran desembolso, permitiría reforzar la plantilla sin comprometer la estabilidad económica.