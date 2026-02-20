Hansi Flick sonríe con el nuevo fichaje del Barça que llegará en verano

El mercado de fichajes empieza a calentarse en clave azulgrana. Con la vista puesta en LaLiga y la Champions League, el Barça sigue de cerca a Dusan Vlahovic como refuerzo estratégico para el próximo verano.

Un goleador que espera movimientos en Turín

El nombre de Dušan Vlahović vuelve a estar en el radar europeo. El delantero de la Juventus FC se prepara para una reunión clave con la directiva bianconera para aclarar su futuro. Su contrato expira en junio y, a estas alturas de la temporada, no ha recibido una propuesta firme de renovación.

La situación genera incertidumbre en Turín. La Juventus atraviesa un momento delicado, con dudas deportivas y presión en la Serie A, además de una complicada supervivencia en la Champions League. En ese contexto, el futuro del delantero serbio se ha convertido en un asunto prioritario.

Vlahovic, de 26 años, ha firmado 6 goles y 2 asistencias en 17 partidos esta temporada. Números discretos si se comparan con sus registros globales: 90 goles y 18 asistencias en 215 encuentros en la Serie A, además de 9 goles y 3 asistencias en 20 partidos de Champions League. Un bagaje que confirma su capacidad como referencia ofensiva. Desde que la Juventus pagó 85 millones de euros a la Fiorentina en enero de 2022, el serbio ha sido el eje del ataque. Sin embargo, las dudas sobre el proyecto y la ausencia de una oferta clara de renovación apuntan a una posible salida como agente libre.

El Barça, atento a una oportunidad de mercado

En el FC Barcelona, la dirección deportiva analiza escenarios para reforzar el ataque de cara al próximo curso. La necesidad es evidente: encontrar un relevo progresivo para Robert Lewandowski que garantice gol y presencia en el área.

Ahí es donde Vlahovic encaja como opción realista. No es la primera alternativa sobre la mesa, nombres como Julián Álvarez han sido vinculados, pero sí la más viable en términos económicos. El contexto financiero del Barça, todavía condicionado por el Fair Play Financiero y la regla del 1:1 en LaLiga, obliga a movimientos estratégicos.

🚨 Dušan Vlahović wants to join Barcelona this summer as a free agent.



The Spanish club are the front-runners to sign Vlahović, with the club already making initial moves as they plan for life after Robert Lewandowski.



(Source: @tuttosport) pic.twitter.com/ZBAguuvl3W — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Según la prensa italiana, el delantero serbio tendría como prioridad fichar por el Barcelona si decide abandonar la Juventus. También existe interés del AC Milan y de clubes de la Premier League, pero el proyecto deportivo azulgrana le seduce. Mientras tanto, el jugador trabaja en su regreso tras una lesión en el aductor que lo mantuvo varios meses fuera de los terrenos de juego. El tramo final de la temporada será clave para demostrar su nivel y aumentar su cotización en el mercado de fichajes.

Flick ve una pieza que encaja en su proyecto

Para Hansi Flick, contar con un delantero de las características de Vlahovic supondría un salto cualitativo. El técnico alemán busca verticalidad, presión alta y presencia física en el área rival, cualidades que el serbio puede aportar.

El Barça afronta semanas decisivas, con elecciones presidenciales que marcarán la estrategia deportiva a medio plazo. Hasta que no se defina la estructura directiva, no se podrán cerrar operaciones importantes. Vlahovic, consciente de ello, estaría dispuesto a esperar.

En los despachos del Camp Nou saben que no pueden competir con la Premier League en términos económicos, pero sí pueden ofrecer protagonismo y la posibilidad de liderar un proyecto histórico en LaLiga y en la Champions League. Hansi Flick sonríe porque, más allá de los rumores, existe una oportunidad real de mercado. Un delantero contrastado, con experiencia europea y margen de crecimiento, que podría llegar sin coste de traspaso.