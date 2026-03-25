El Barça se queda sin su fichaje: Julián Álvarez dice no y elige otro club

El FC Barcelona ve cómo se complica el fichaje de Julián Álvarez en pleno mercado de fichajes. El delantero argentino apunta a salir del Atlético de Madrid, pero su destino no sería el Camp Nou.

Julián Álvarez, entre dudas y un futuro abierto

La situación de Julián Álvarez ha sido uno de los temas más seguidos en las últimas semanas dentro del panorama del fútbol europeo. El delantero argentino, actualmente en el Atlético de Madrid, no ha tenido una temporada sencilla, marcada por altibajos y momentos de incertidumbre sobre su rol dentro del equipo.

El propio jugador ha dejado entrever en declaraciones recientes que su futuro no está garantizado en el club rojiblanco. Aunque no ha tomado una decisión definitiva, sí ha reconocido que podría cambiar de aires al final de la temporada. Una posibilidad que ha despertado el interés de varios grandes equipos.

Entre ellos, el FC Barcelona se posicionó rápidamente como uno de los principales candidatos. El club azulgrana ve en Álvarez un perfil ideal para reforzar su ataque, especialmente pensando en el relevo generacional de Robert Lewandowski, que se acerca al tramo final de su etapa en la élite.

Sin embargo, la operación nunca ha sido sencilla. Más allá del acuerdo económico o las negociaciones entre clubes, todo dependía de la voluntad del propio futbolista. Y en ese punto, las últimas informaciones apuntan a un giro inesperado.

El Barça lo tenía como prioridad… pero no era su primera opción

En la planificación deportiva del FC Barcelona, el nombre de Julián Álvarez estaba subrayado en rojo. El club buscaba un delantero con movilidad, gol y capacidad de adaptación, y el argentino cumplía todos esos requisitos.

Además, su experiencia en competiciones de alto nivel y su versatilidad en ataque lo convertían en una opción muy atractiva para el proyecto azulgrana. En el entorno del club se veía su llegada como una oportunidad estratégica para reforzar la plantilla sin renunciar a un perfil joven y competitivo.

Pero hay un factor clave que ha terminado por inclinar la balanza: la decisión del propio jugador. Según diversas fuentes, Julián Álvarez no tendría claro dar el salto al Barça en este momento de su carrera.

La posibilidad de jugar en la Premier League ha ganado fuerza en las últimas semanas. Equipos ingleses siguen de cerca su situación y podrían ofrecerle un contexto deportivo y económico más atractivo en este momento. Esta situación deja al Barça en una posición complicada. A pesar de su interés, el club no puede forzar una operación si el jugador no está convencido.

🚨💣| BREAKING: Julián Alvarez has decided to leave Atlético Madrid but has no interest in joining Barcelona. Instead, he has chosen to pursue a move to Arsenal. 🔴🤯



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Un fichaje que se enfría y obliga a reaccionar

El posible “no” de Julián Álvarez supone un golpe para el FC Barcelona, que deberá replantear su estrategia en el mercado de fichajes. La necesidad de reforzar el ataque sigue siendo una prioridad, y el tiempo juega en contra.

En el club son conscientes de que no pueden depender de una sola opción. Por eso, ya se manejan alternativas en la agenda de la dirección deportiva, aunque ninguna generaba tanto consenso como el nombre del argentino.

Mientras tanto, el futuro de Álvarez sigue en el aire, pero con una tendencia clara: su salida del Atlético de Madrid parece cada vez más probable, y su próximo destino podría estar lejos de LaLiga.

Para el Barça, el mensaje es claro. El mercado no espera, y cada decisión cuenta. Perder a un objetivo prioritario obliga a moverse rápido para no quedarse atrás. En un verano que promete ser intenso, el caso de Julián Álvarez es solo el primer aviso de lo que está por venir.