Raphinha, como capitán, le ha dicho que no puede seguir así: en el Barça están cansados de él

El FC Barcelona busca un ‘9’ en el mercado mientras crece la presión sobre Ferran Torres. Raphinha, como capitán, ya ha lanzado un mensaje claro en el vestuario.

El Barça busca un ‘9’ y redefine su ataque

El FC Barcelona ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con un objetivo claro: reforzar la delantera. En concreto, la dirección deportiva considera prioritario incorporar un delantero centro que aporte goles y regularidad en LaLiga y en la Champions League.

La situación de Robert Lewandowski refleja este cambio de ciclo. El delantero polaco ya no es visto como un titular indiscutible, y su futuro está en el aire. En el club manejan dos escenarios: que continúe con un rol más secundario o que acabe saliendo en el próximo mercado de fichajes.

Este contexto ha llevado al Barça a buscar un ‘9’ de garantías. La exigencia es máxima en un equipo que aspira a competir por todos los títulos, y la falta de gol en determinados momentos de la temporada ha sido uno de los puntos débiles detectados. Además, el rendimiento de Ferran Torres tampoco ha ayudado a disipar las dudas. El delantero no ha logrado consolidarse como una alternativa fiable, lo que ha acelerado la necesidad de encontrar un perfil más determinante en ataque.

Raphinha avisa: hace falta un ‘9’ y más rendimiento arriba

En este contexto, Raphinha es plenamente consciente de la situación que vive el FC Barcelona en ataque. El brasileño sabe que el equipo necesita un delantero centro más fiable, especialmente viendo el momento de forma de Ferran Torres.

El atacante no está atravesando su mejor etapa. La falta de gol y de aportación ofensiva empieza a ser un problema real para el Barça, y eso no ha pasado desapercibido dentro del vestuario. Por eso, Raphinha ha sido claro. Como uno de los líderes del equipo, ha trasladado a Ferran Torres que debe dar un paso adelante. El mensaje es directo: así no se puede seguir en un club como el FC Barcelona.

Ferran Torres, en el punto de mira

La situación de Ferran Torres se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro del FC Barcelona. El club sigue confiando en su talento, pero también es consciente de que necesita un cambio inmediato en su rendimiento.

Ferran Torres in his last 11 matches:



✖️ 0 goals

✖️ 0 assists pic.twitter.com/kmoJ9E3nns — Mosharof Hossain (@Mosharof221) March 23, 2026

Once partidos sin marcar ni asistir son una cifra que preocupa. No solo por los números, sino por lo que representa en términos de confianza y competitividad. En un equipo como el Barça, donde la exigencia es constante, estos periodos sin impacto son difíciles de sostener.

La posible llegada de un nuevo delantero aumentará la competencia directa. Desde el club consideran que este escenario puede ser positivo, ya que obligará a todos los jugadores a elevar su nivel.

Ferran lo sabe. El mensaje que ha recibido, tanto desde el vestuario como desde la dirección deportiva, es claro: debe reaccionar. De lo contrario, su futuro en el FC Barcelona podría complicarse seriamente. El mercado de fichajes marcará el siguiente paso. Pero, mientras tanto, el foco está en el rendimiento inmediato.