El Barça toma una decisión definitiva sobre el futuro de Joao Cancelo

El FC Barcelona ya ha trazado su hoja de ruta con Joao Cancelo. La dirección deportiva azulgrana trabaja en un plan que podría convertir el actual préstamo en un fichaje definitivo si se dan las condiciones adecuadas en el mercado.

La noticia ha agitado la actualidad del mercado de fichajes, donde el nombre del lateral portugués vuelve a aparecer vinculado al Barça, a la Liga EA Sports y a la planificación deportiva de cara a la próxima temporada.

Un plan condicionado a la rescisión con Al Hilal

En los despachos del Camp Nou, el mensaje es claro: Joao Cancelo gusta y encaja en el proyecto, pero la operación solo será viable si se ajusta a la delicada economía del club. Según ha trascendido, el Barça estaría dispuesto a apostar por el fichaje de Cancelo siempre y cuando el jugador logre desvincularse del Al Hilal y llegue como agente libre.

Esa fórmula permitiría a la entidad azulgrana evitar un traspaso millonario y centrar el esfuerzo en el salario del futbolista. No es un detalle menor. La masa salarial del Barcelona sigue siendo un factor determinante en cada movimiento, y cualquier incorporación debe adaptarse al margen impuesto por el fair play financiero.

🚨🎖️ | BREAKING: FC Barcelona want to sign João Cancelo permanently this summer but only if he terminates his contract with Al Hilal and arrives as a free agent. 🔵🔴 [SPORT] pic.twitter.com/pVOWDDQujX — Barca Xtra (@Barcaxtr) February 24, 2026

Cancelo ya demostró su predisposición cuando aterrizó en la disciplina culé. Para facilitar su llegada en el pasado mercado, el Al Hilal asumió parte de su ficha, el propio jugador aceptó una rebaja considerable y el club catalán completó el acuerdo con un esfuerzo medido. Aquella operación reflejó la voluntad de todas las partes por entenderse.

Ahora el escenario podría repetirse. Si el internacional portugués desea continuar en el FC Barcelona, tendría que volver a ajustar sus emolumentos. La dirección deportiva valora su rendimiento, su polivalencia en el lateral derecho e izquierdo y su capacidad ofensiva, aspectos clave en el esquema del equipo.

Encaje deportivo y decisión estratégica

Más allá de las cifras, el debate en clave Barça es deportivo. Joao Cancelo ha ofrecido profundidad por banda, salida limpia de balón y experiencia en competiciones de máximo nivel como la Champions League. En una plantilla joven, su perfil combina liderazgo y recorrido internacional. El club, no obstante, rastrea el mercado de laterales. La prioridad es reforzar posiciones estratégicas sin comprometer la estabilidad financiera. En ese contexto, la opción de incorporar a Cancelo sin coste de traspaso se percibe como una oportunidad de mercado.

La dirección deportiva entiende que, en igualdad de condiciones económicas, el portugués parte con ventaja. Conoce el vestuario, la exigencia de la Liga, la presión mediática y el estilo de juego. No necesitaría periodo de adaptación y su rendimiento ha sido inmediato cuando ha estado físicamente al cien por cien.

El gran interrogante está en Arabia Saudí. Si el Al Hilal facilita la rescisión, el Barça activará la operación. Si no, el club explorará alternativas. En un escenario marcado por la prudencia financiera, cada euro cuenta. La decisión, por tanto, no es impulsiva. Es estratégica. El fichaje definitivo de Joao Cancelo dependerá de un equilibrio delicado entre rendimiento, coste y planificación a largo plazo. En el FC Barcelona, donde cada movimiento es analizado al detalle, el mensaje es inequívoco: quieren a Cancelo, pero solo si las condiciones son favorables.