El Barça ya tiene al sustituto de Ter Stegen: costará menos de 10 millones

La portería del FC Barcelona entra en una nueva etapa. La salida de Marc-André ter Stegen está prácticamente asegurada y el club azulgrana ya ha activado su plan de relevo en el mercado de fichajes de LaLiga.

Una salida inevitable en busca de minutos

La etapa de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona está llegando a su fin. No se trata de una decisión improvisada ni fruto de un conflicto puntual, sino de una realidad deportiva que se ha ido consolidando con el paso de los meses. El guardameta alemán, uno de los nombres propios del Barça en la última década, ha asumido que su protagonismo bajo palos ya no es el de antes.

En este contexto, la opción que gana más fuerza es una cesión al Girona FC. El conjunto gerundense, asentado en LaLiga y con aspiraciones europeas, aparece como el destino ideal para que Ter Stegen pueda recuperar minutos, confianza y continuidad. El portero busca sentirse importante de nuevo y es consciente de que, en el Barça actual, esa oportunidad no está garantizada.

Desde los despachos del club azulgrana se interpreta esta salida como un movimiento lógico. La salida de Ter Stegen permitiría aliviar masa salarial, reducir tensión competitiva en la portería y, sobre todo, iniciar una transición ordenada en una posición clave. No es un adiós traumático, sino el cierre natural de una etapa exitosa.

Álex Remiro, el nombre que convence al Barça

Mientras se define el futuro del portero alemán, el Barça ya ha elegido a su sustituto. El elegido no es otro que Álex Remiro, actual guardameta de la Real Sociedad y uno de los porteros más fiables del campeonato.

Remiro llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico azulgrana tras su gran actuación frente al FC Barcelona, en un partido en el que frustró numerosas ocasiones claras de gol. Su seguridad, reflejos y temple bajo presión dejaron una imagen difícil de ignorar. No fue una actuación aislada, sino la confirmación de un rendimiento sólido y constante en LaLiga.

🚨🎖️| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona are interested in Real Sociedad goalkeeper, Alex Remiro. The player has one year left on his contract and could leave in the summer for less than €10M. [@martinezferran] #fcblive 👀 pic.twitter.com/BtZjPedW9H — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 19, 2026

El factor decisivo es contractual. El portero tiene solo un año más de contrato con la Real Sociedad, lo que abre la puerta a una salida este verano por una cifra muy contenida. El Barça podría cerrar el fichaje por menos de 10 millones de euros, una auténtica oportunidad de mercado en un contexto económico exigente.

Un fichaje estratégico para la portería azulgrana

La posible llegada de Álex Remiro responde a una estrategia clara. El Barça busca un portero experimentado, conocedor del campeonato, fiable y que no suponga un gran impacto económico. Remiro cumple todos esos requisitos: regularidad, liderazgo discreto y capacidad para rendir desde el primer día. Además, su perfil encaja con el estilo azulgrana. Tiene buen juego de pies, personalidad en el área y experiencia tanto en competiciones nacionales como europeas. No es una apuesta a largo plazo sin garantías, sino una solución inmediata para una portería del Barça que necesita estabilidad.

Con la salida de Ter Stegen prácticamente encarrilada y el mercado de fichajes en plena ebullición, el club se mueve con rapidez. Todo apunta a que el relevo bajo palos está decidido. Y salvo giro inesperado, el próximo guardián de la portería azulgrana será Álex Remiro, a precio de oportunidad y con el aval de su rendimiento en LaLiga.