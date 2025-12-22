El Manchester City está dispuesto a llegar a 100 millones; Deco no puede igualar la oferta

El FC Barcelona continúa trabajando en la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada y Deco, el director deportivo, se ha marcado varios objetivos en el mercado. Sin embargo, uno de ellos será muy complicado de acometer, teniendo en cuenta que el Manchester City también se ha metido en la operación y está dispuesto a llegar a los 100 millones de euros.

El jugador en cuestión es Yan Diomande, extremo del RB Leipzig y que el año pasado jugaba en el Leganés. En 14 partidos en la Bundesliga, el marfileño ha sido titular en 10 de ellos y ha marcado un total de 6 goles, además de dar dos asistencias, unos números bastante aceptables por un futbolista de 19 años que está viviendo sus primeros meses en la liga alemana, muy competitiva.

El Barça está interesado en Yan Diomande, pero el City ofrecería 100 millones de euros

El Barça está sondeando la posibilidad de fichar a un extremo izquierdo en el caso de que Marcus Rashford no acabe quedándose, ya que aún hay algunas dudas con el inglés, por lo que los azulgranas están buscando otros perfiles en el mercado y, ahí, habría aparecido Diomande. El club ya lo seguía de su etapa en el Leganés y los informes que tiene de él son muy buenos.



Sin embargo, el principal problema es el alto costo de su fichaje y, además, el RB Leipzig no tiene intención de facilitar su salida. Y ahí, ha entrado con contundencia el City de Pep Guardiola, otro equipo muy interesado en hacerse con los servicios del marfileño, y para intentar llegar a un acuerdo, no tendría reparos en poner encima de la mesa una cantidad alrededor de los 100 millones.

El marfileño está siendo una de las revelaciones de la Bundesliga

En este caso, Deco no podría igualar la oferta por Diomande, por lo que se descartaría el fichaje de un perfil que en el Barça gustaba mucho, tanto por su combinación de potencia y velocidad para romper defensas como por sus números de cara a portería. Aun así, y ante el panorama de la competencia con el City, parece que el marfileño no llegará al Spotify Camp Nou.