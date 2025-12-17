Rashford tiene una oferta de LaLiga para no seguir en el Barça

Marcus Rashford fue uno de los fichajes que realizó el FC Barcelona el pasado verano. El delantero llegó cedido, procedente del Manchester United, con una opción de compra de unos 30 millones de euros, una cantidad asequible para que el jugador pueda quedarse más años en el Barça. Sin embargo, su continuidad en el conjunto azulgrana no está del todo asegurada y hay dudas.

A pesar de que su rendimiento está siendo más que decente, con buenos números, tanto en goles como en asistencias, hay aspectos que dificultan que Rashford se pueda quedar en el Barça a partir de la próxima temporada. Por eso, otros equipos ya han puesto el foco en él y uno de ellos es español, de LaLiga: el Atlético de Madrid, que está muy interesado en hacerse con sus servicios.

Marcus Rashford podría acabar en el Atlético de Madrid

De la misma manera que en el Barça, los colchoneros pedirían al United una cesión para poder traer al británico, pero está por ver si los de Manchester la aceptarían, teniendo en cuenta que quieren quitarse de encima ya al jugador. Por eso, aceptaron una opción de compra a la baja para los azulgranas con el objetivo de traspasar de manera directa al delantero el próximo verano.

Hansi Flick está contento con Rashford, pero para que se quede, el inglés tiene que aumentar su nivel defensivo y de presión, una de las críticas que más ha recibido el jugador desde hace años. Además, el Barça también quiere que el extremo se baje aún más el sueldo, algo que, de momento, el británico no estaría dispuesto a aceptar solo para poder quedarse en Barcelona.

La continuidad del inglés en el Barça no está asegurada del todo

Por lo tanto, está por ver si el Barça ejecutará finalmente la opción de compra que tiene por Rashford o el inglés tendrá que buscarse la vida en otro equipo. Al menos, el futbolista podría quedarse en LaLiga, ya que el Cholo Simeone ha pedido encarecidamente a la dirección deportiva que intente su fichaje si no continúa en el Spotify Camp Nou.