El nuevo Frenkie de Jong ya está en el Barça, Hansi Flick confía en él

El FC Barcelona sigue mirando a su cantera para construir el futuro. Con Frenkie de Jong como referencia en el centro del campo, Hansi Flick ha dado un paso más apostando por un joven talento de La Masia que ya ilusiona al barcelonismo.

Frenkie de Jong, el faro del centro del campo azulgrana

Hablar del centro del campo del FC Barcelona es hablar, inevitablemente, de Frenkie de Jong. El neerlandés se ha convertido en una pieza estructural del equipo, no solo por su calidad técnica, sino por su capacidad para ordenar el juego, romper líneas con conducción y ofrecer siempre una salida limpia desde atrás. Cuando Frenkie está bien, el Barça respira. Cuando no, el equipo lo nota.

Su perfil encaja como pocos en el ADN azulgrana. Inteligente con balón, disciplinado sin él y con una lectura táctica que le permite adaptarse a diferentes roles dentro del mediocampo. No es casualidad que, temporada tras temporada, entrenadores y aficionados coincidan en señalarlo como uno de los pilares del proyecto deportivo.

Precisamente por eso, cualquier comparación con De Jong no se lanza a la ligera. En el Barça, las etiquetas pesan. Y, aun así, en el club empiezan a hablar, con prudencia, de un joven que recuerda, salvando las distancias, al internacional neerlandés y que ha despertado la atención del nuevo cuerpo técnico.

Tommy Marqués, el debut que ilusiona y conecta pasado y futuro

El partido ante el RCD Mallorca dejó más que tres puntos o conclusiones tácticas. Fue el escenario elegido por Hansi Flick para hacer debutar a Tommy Marqués, una de las últimas joyas formadas en La Masia.

Marqués no tardó en llamar la atención. Sereno, bien posicionado y con una toma de decisiones impropia de su edad, dejó claro que entiende el juego desde la cabeza. Él mismo no ha escondido sus referentes: “Del primer equipo me gusta mucho Frenkie de Jong… tiene un perfil bastante parecido al mío”, confesó. Y añadió un nombre que pesa toneladas en la historia del club: Sergio Busquets.

Ahí está la clave. Si Frenkie representa la modernidad del mediocentro dinámico, Busquets simboliza la finura táctica, el orden silencioso y la inteligencia posicional. Tommy Marqués parece beber de ambos mundos. No destaca por lo espectacular, sino por hacer fácil lo difícil. Por estar siempre donde debe. Por ofrecerse, girar el juego y sostener al equipo desde la base.

🚨🗣️ Hansi Flick: "Tommy looks like Frenkie de Jong. He could be Frenkie's younger brother." *laughs* pic.twitter.com/u7YarEoSW8 — Managing Barça (@ManagingBarca) February 7, 2026

La apuesta de Flick por la cantera, una línea clara

Desde su llegada al banquillo, Hansi Flick ha sido coherente con su discurso. Más allá de nombres y jerarquías, el técnico alemán ha dejado claro que quien esté preparado tendrá su oportunidad. Y los hechos lo respaldan. Hasta ocho futbolistas procedentes de La Masia han debutado ya con el primer equipo bajo su mando, siendo Tommy Marqués el último en sumarse a la lista.

La competencia en la plantilla del Barça es alta, especialmente en el centro del campo, pero Flick valora algo más que el currículum: la comprensión del juego, la disciplina táctica y la capacidad de adaptarse al ritmo del fútbol de élite. En ese contexto, Marqués encaja como una pieza de futuro, sin prisas pero sin pausa.