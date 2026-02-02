El plan del Barça con Ferran Torres ya está en marcha y Lewandowski lo sabe

El gran momento de Ferran Torres en el FC Barcelona no es casualidad. Goles, continuidad y confianza han convertido al valenciano en una de las piezas clave del Barça en LaLiga y su situación ya tiene impacto directo en el ataque azulgrana.

Ferran Torres, de actor secundario a pieza esencial del Barça

La temporada 2025-26 está siendo, sin discusión, la más sólida de Ferran Torres desde que aterrizó en el FC Barcelona. El atacante valenciano ha encontrado estabilidad, continuidad y, sobre todo, gol. Se siente feliz, cómodo dentro del vestuario y respaldado por el cuerpo técnico, algo que se refleja directamente en su rendimiento sobre el césped.

En el último partido, Ferran volvió a marcar y alcanzó los 60 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana, una cifra simbólica que confirma su peso creciente en el equipo. Lejos de ser un recurso puntual, se ha consolidado como un futbolista esencial dentro del esquema ofensivo del Barça, aportando movilidad, presión alta y una eficacia que hoy marca diferencias.

🚨 Ferran Torres for Barcelona:



- 186 games

- 59 goals

- 21 assits

- 80 G/A pic.twitter.com/WKrASxf182 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 1, 2026

Los números respaldan esa sensación. Ferran suma 16 goles en todas las competiciones y 12 en LaLiga, donde ocupa el tercer puesto en la carrera por el Pichichi. A día de hoy, es el máximo goleador del Barcelona esta temporada, por delante de nombres como Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Un dato que no pasa desapercibido dentro ni fuera del club.

El nuevo escenario ofensivo y el mensaje interno del club

El crecimiento de Ferran no solo se mide en cifras, sino también en jerarquía. Ha marcado en todas las competiciones que ha disputado y ha demostrado una regularidad que durante años se le exigió. En un Barça en plena reconstrucción deportiva, su perfil encaja a la perfección: joven, con experiencia internacional y margen de mejora.

Este contexto ha generado un nuevo escenario en el ataque azulgrana. Lewandowski, referente ofensivo del equipo desde su llegada, es plenamente consciente de que el rol de Ferran ya no es secundario. No se trata de una competencia directa, sino de una redistribución de responsabilidades ofensivas en un equipo que busca soluciones variadas y menos dependencia de un solo goleador.

🚨🚨🌕| JUST IN: Barcelona are very impressed by Ferran Torres and want to RENEW his contract as a priority.



Talks expected to be easy.



[@ferrancorreas] 🇪🇸 pic.twitter.com/htS7CQfxuk — Managing Barça (@ManagingBarca) February 1, 2026

El vestuario asume esta realidad con naturalidad. La competencia interna se interpreta como un estímulo y no como una amenaza. El mensaje del club es claro: quien rinde, juega. Y Ferran está respondiendo como uno de los futbolistas más fiables del curso.

Renovación en el horizonte: el plan del Barça ya está definido

Por todo ello, el Barça ya trabaja en el siguiente paso. Según ha avanzado Sport, el club está considerando seriamente la renovación de Ferran Torres. El delantero tiene contrato hasta 2027, pero su edad —solo 25 años— y su rendimiento actual convierten su continuidad en una prioridad estratégica.

La dirección deportiva entiende que asegurar a Ferran es proteger una parte importante del presente y del futuro del equipo. En un mercado de fichajes cada vez más complejo y costoso, consolidar talento propio y jugadores en plena madurez competitiva es clave para la sostenibilidad del proyecto.