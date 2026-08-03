Ferran Torres habla claro: así está su futuro en el Barça

El futuro de Ferran Torres sigue siendo una de las grandes incógnitas del FC Barcelona. Durante los últimos meses se ha hablado de todo alrededor del delantero valenciano. Primero se especuló con una posible salida para aliviar la masa salarial del club y, más recientemente, diferentes informaciones apuntaban a una renovación que parecía bien encaminada. Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, ninguna de las dos opciones está cerrada.

El atacante afronta un verano decisivo. Tiene contrato con el Barça hasta junio de 2027 y el club sigue valorando su importancia dentro del proyecto de Hansi Flick. Al mismo tiempo, varios equipos europeos permanecen atentos a su situación, conscientes de que cualquier giro inesperado podría abrir la puerta a una operación importante antes del cierre del mercado.

Mientras tanto, Ferran ha preferido mantenerse al margen de los rumores. El internacional español sabe que todavía quedan semanas por delante y que el mercado puede cambiar de un día para otro. Por eso ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, aunque sin despejar por completo las dudas que rodean a su futuro.

Ferran no cierra ninguna puerta, pero tampoco piensa marcharse

Durante un acto promocional celebrado en Estados Unidos, el delantero fue preguntado por su continuidad en el Barcelona. Su respuesta no pasó desapercibida. Ferran recordó que sigue teniendo contrato con el club azulgrana, aunque también dejó claro que en el fútbol nunca se puede dar nada por hecho y que todavía desconoce dónde jugará esta temporada.

Sus palabras llegan en un momento en el que el PSG continúa siguiendo de cerca su situación. El conjunto francés mantiene el interés por el atacante y Luis Enrique, que ya coincidió con él tanto en la selección española como en otras etapas, valora muy positivamente sus cualidades. Aun así, por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa del Barcelona.

En el Camp Nou, la idea tampoco ha cambiado demasiado. Joan Laporta y Deco consideran que Ferran sigue siendo un jugador importante para el proyecto de Hansi Flick y mantienen la intención de negociar una renovación una vez finalice el mercado de verano. Antes de dar ese paso, el club quiere resolver otras operaciones que afectan directamente al límite salarial.

El propio futbolista tampoco ha trasladado al Barça su deseo de abandonar el equipo. Su prioridad sigue siendo competir al máximo nivel y sentirse importante, algo que espera conseguir bajo las órdenes de Flick durante la nueva temporada.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace de una de las carpetas más seguidas del mercado azulgrana. Si no aparece una oferta que cambie el escenario, todo apunta a que Barcelona y Ferran Torres volverán a sentarse después del verano para hablar de una renovación que, por ahora, sigue en el aire.