Ferran Torres rechaza la oferta y seguirá en el Barça

Ferran Torres se ha consagrado esta temporada como uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. El valenciano, que ha estado luchando por la titularidad en el ataque en los últimos años, le ha ganado la partida a Robert Lewandowski en muchos partidos este curso y ha acabado ganándose la confianza absoluta de Hansi Flick para liderar el ataque ofensivo.

Por eso, y tras muchos años de intentar hacerse un hueco en las alineaciones, Ferran ha dejado claro a los equipos interesados en hacerse con sus servicios que está muy contento en el Spotify Camp Nou y seguirá en el Barça. El delantero ha rechazado, principalmente, la oferta que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone le había puesto encima de la mesa para la próxima temporada.

Ferran Torres rechaza al Atleti para seguir muchos años más en el Barça

Los colchoneros están buscando un nuevo referente para el ataque para su transición generacional y habían puesto sus ojos en el valenciano, ya que lo veían el perfil perfecto para el Metropolitano, siendo muy valorado en la dirección deportiva. Además, Simeone también es un enamorado del jugador por la lucha que pone en el terreno de juego y su acierto de cara a portería.



Sin embargo, Ferran Torres ha frenado todos estos intentos del Atleti y de su técnico y le ha dicho a sus representantes que no se sienten a negociar con nadie, ya que el valenciano quiere quedarse muchos años más en el Barça. Además, el conjunto azulgrana también ha tenido un cambio de opinión con él y también ha dejado claro que, a día de hoy, el atacante no está en venta.

Los colchoneros estaban muy interesados en el delantero valenciano

El futbolista estuvo en el mercado en los últimos años tras un rendimiento muy bajo, lo que provocó que la dirección deportiva lo quisiera vender, pero su situación ha cambiado. La llegada de Hansi Flick ha sido muy buena para Ferran y le ha devuelto la confianza, lo que ha provocado que se haya convertido en un jugador indispensable bajo las órdenes del técnico alemán.