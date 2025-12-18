Simeone, rechazado, no quiere ir al Atlético de Madrid, se queda en el Barça

El FC Barcelona lleva tiempo trabajando en la incorporación de un delantero para el futuro, teniendo en cuenta que Robert Lewandowski acaba contrato a final de temporada y es posible que no se le renueve. Aun así, el Barça lo podría tener ya en el equipo y, de hecho, este jugador en concreto habría rechazado a Cholo Simeone y la posibilidad de jugar en el Atlético de Madrid.

Se trata de Ferran Torres, un atacante que, tras la llegada de Hansi Flick al banquillo del conjunto azulgrana la temporada pasada, ha dado un cambio de rendimiento muy importante. El valenciano se ha consagrado como una pieza fundamental en los esquemas del alemán, adelantando incluso a Lewandowski en la titularidad, y por eso quiere quedarse muchos años más en el Barça.

Ferran Torres ha rechazado a Simeone y al Atlético de Madrid para quedarse en el Barça

El Atleti ha ido llamando a su puerta las últimas temporadas, ya que Ferran nunca había acabado de ser importante en el Barça y, además, Simeone siempre ha sido un enamorado del juego del delantero. Los colchoneros confiaban en que los azulgranas lo pusieran a la venta, habiendo visto que no iba a dar más de sí, y que el jugador daría el visto bueno a salir para tener más minutos.

Sin embargo, la situación ha cambiado en estas dos últimas campañas, por lo que el valenciano ha rechazado definitivamente la oportunidad de vestir la camiseta del Atlético de Madrid y prefiere quedarse en el Barça, a pesar de que tenga que luchar por la titularidad. De momento, la jugada le está saliendo muy bien, ya que Flick está apostando muy fuerte por él últimamente.

El delantero valenciano se ha convertido en una pieza clave para Hansi Flick

Por lo tanto, y con Ferran quedándose definitivamente en el Barça tras haberse consagrado como alguien fundamental bajo las órdenes del entrenador alemán, el Atleti tendrá que buscar otras opciones en el mercado para reforzar su delantera, teniendo en cuenta que podría sufrir bajas significativas en ataque. Por su parte, los azulgranas podrían haber encontrado en el valenciano al sustituto natural de Lewandowski.