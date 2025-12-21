Flick ha dejado de creer en él y ya ha encontrado un nuevo equipo lejos del Barça

La relación entre Hansi Flick y Marc Casadó ha tocado fondo. El técnico alemán, que llegó con la intención de consolidar un proyecto competitivo y con protagonismo para jóvenes talentos, ha dejado de creer en Casadó como pieza útil para su esquema. Esa desconfianza ha llevado al mediocampista a explorar opciones lejos del FC Barcelona, donde su futuro ya no pasa por un rol protagonista.

Casadó, de 21 años, había generado expectativas tras su paso por categorías inferiores y algunos destellos de calidad que lo posicionaban como un mediocentro con proyección. Sin embargo, en la presente temporada ha vivido una participación muy escasa: solo aparece en el cuadro titular en partidos ya sentenciados o en competiciones como la Copa del Rey, donde disputó minutos ante el Guadalajara. Sus números hablan por sí solos: menos de 500 minutos sumados entre todas las competiciones y sin una clara capacidad de influir en el juego colectivo del Barça. A nivel contractual, Casadó tiene un vínculo largo con el Barça, pero su situación con Flick se ha vuelto insostenible. El técnico alemán no lo ve como una pieza básica ni siquiera como alternativa de confianza en el centro del campo, relegándolo a un papel secundario que ha frustrado al propio jugador.

Mallorca se postula como destino

Esa escasa presencia ha desatado el interés de varios equipos, siendo el RCD Mallorca uno de los más decididos a ofrecerle una salida en forma de cesión. En Son Moix consideran que Casadó podría encajar perfectamente en el sistema de Jagoba Arrasate, donde se busca un mediocentro con buena circulación, capacidad para iniciar juego y llegada desde segunda línea.

Mallorca, consciente de la situación del futbolista en el Barça, está dispuesto a asumir la operación si se concreta una cesión. El club balear, sin grandes márgenes económicos, debería hacerse cargo de su salario —alrededor de 1,5 millones de euros—, lo que facilitaría el acuerdo con el Barça.

Un buen encaje para Arrasate

En el esquema de Arrasate, Casadó tendría la oportunidad de crecer, ganar minutos y reivindicarse como un futbolista con futuro. Su adaptación al fútbol de Primera y su madurez táctica podrían reforzar la medular del Mallorca, que necesita piezas con técnica y capacidad de presión alta.

Flick ha decidido pasar página con Casadó. El jugador, por su parte, busca reencontrarse lejos del Camp Nou. Una cesión a Mallorca puede ser la llave a esa nueva etapa.