Flick le ha pedido a Deco que lo venda porque no cuenta con él

El FC Barcelona está viviendo un buen momento de forma después de las grandes victorias en los últimos partidos. Aun así, Hansi Flick sigue atento al mercado y cómo puede cambiar la plantilla y, a partir de ahí, el técnico le habría pedido a Deco, el director deportivo, que venda a un jugador porque no va a contar con él para lo que queda de temporada, por lo que lo mejor sería su salida.

Se trata de Marc-André ter Stegen, uno de los porteros que tiene a disposición el alemán. De hecho, el guardameta ya recibirá el alta médica hoy mismo para entrar en la lista de convocados para el encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou tras haberse recuperado plenamente de su operación en la espalda del pasado verano.

Flick le ha pedido a Deco la salida de Ter Stegen

Sin embargo, Flick ya ha dejado clara su postura respecto a la portería y, de manera contundente ante los medios de comunicación en rueda de prensa, el entrenador ha asegurado que Joan García seguirá siendo el número uno bajo palos, lo que ha sido un mensaje directo hacia Ter Stegen, ya que no va a jugar ni un solo minuto, a pesar de que ya esté de vuelta con el equipo.

El técnico cree que lo mejor para todas las partes es que el alemán acabe marchándose, teniendo en cuenta que no estará cómodo quedándose el resto del curso en el banquillo. Por su parte, Ter Stegen quiere jugar el Mundial con su selección el año que viene, por lo que es probable que el guardameta acabe aceptando que la única manera de disputarlo será marcharse del Barça.

El portero alemán no será titular en el Barça

Varios clubes turcos ya se han interesado por la situación de Ter Stegen y están a la expectativa de que el portero acabe tomando una decisión en las próximas semanas. Su salida durante el mercado de invierno está abierta, siempre y cuando el guardameta haga el primer paso. Flick ha pedido su salida, pero el Barça tampoco lo echará si no quiere irse, al menos, en este invierno.