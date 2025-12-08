Flick le ha pedido disculpas a un jugador del Barça, no ha sido justo con él

El FC Barcelona está recuperando sensaciones en los últimos partidos, volviendo al juego que caracterizó al equipo de Hansi Flick la temporada pasada. Además, el técnico le ha tenido que pedir disculpas a un jugador del Barça después del último encuentro, teniendo en cuenta que no ha sido nada justo con él en estos primeros meses del curso al no haber tenido muchos minutos.

Se trata de Roony Bardghji, uno de los fichajes que realizó el conjunto azulgrana el pasado verano. El joven futbolista se quedó en el primer equipo tras una buena pretemporada, pero en el transcurso de la temporada, ha ido perdiendo protagonismo y yendo de más a menos, quedando relegado al banquillo de manera permanente. Aun así, la situación podría haber cambiado.

Hansi Flick le ha pedido perdón a Roony Bardghji por su falta de minutos

El sueco fue titular en La Cartuja en la buena victoria del Barça ante el Real Betis (3-5), por sorpresa de todos, y Bardghji demostró que puede ser importante en el equipo después del gran papel que tuvo en el terreno de juego. El extremo dio una asistencia y marcó un golazo, lo que provocó que Flick, después del partido, le pidiera perdón en el vestuario por su falta de oportunidades.

El jugador sabía, cuando llegó al Barça, que iba a ser muy complicado tener muchos minutos, más que nada porque delante tenía a un Lamine Yamal que se había consagrado como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, Bardghji cree que merecía más tiempo de juego del que había tenido hasta ahora y aprovechó su oportunidad contra el Betis para demostrárselo al entrenador.

El sueco realizó un gran partido ante el Betis

A partir de ahora, está por ver si Flick continuará dándole minutos al sueco después de su gran nivel ante el Betis o volverá al completo ostracismo. Con un calendario tan apretado, el alemán podría tirar de rotaciones y, ahí, Bardghji siempre estará listo para salir al campo y demostrar que tiene calidad de sobras para triunfar en el Barça.