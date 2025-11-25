Flick lo castiga sin jugar contra el Chelsea por sus constantes faltas de indisciplina

El FC Barcelona afronta un partido muy complicado este martes, visitando Stamford Bridge, para jugar contra el Chelsea en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Hansi Flick lleva días dándole vueltas a la alineación que pondrá y habría decidido castigar a un jugador del Barça por sus constantes faltas de indisciplina.

Se trata de Dani Olmo, uno de los centrocampistas del equipo. A pesar de que el conjunto azulgrana cuenta con una baja transcendental en la medular, como es la de Pedri González, que no se ha podido recuperar a tiempo para el encuentro de la máxima competición continental, el técnico habría decidido dejar en el banquillo al catalán, aunque su calidad sea necesaria sobre el césped.

Flick habría decidido dejar en el banquillo a Dani Olmo ante el Chelsea

El alemán se ha quejado mucho de la falta de presión y de defensa que ha tenido en algunos partidos Olmo, además de su pésimo rendimiento e irregularidad sobre el terreno de juego. Aunque el de Terrassa ha tenido la oportunidad perfecta para poder demostrar que puede ser titular en el Barça con las lesiones en el centro del campo en los últimos encuentros, no ha acabado de destacar.

Por eso, Flick, harto de él, tendría pensado dejarlo en el banquillo si no hay ningún cambio de última hora. De cara a la medular, Eric García podría repetir en el pivote, como ya hizo en el último partido de Liga ante el Athletic Club, dejando un buen nivel, mientras que Frenkie de Jong volvería al once tras su suspensión y lo acompañaría Fermín López en el centro del campo.

El centrocampista no está acabando de convencer al técnico alemán

Por lo tanto, Olmo podría ser relegado a la suplencia en Stamford Bridge una vez más, en un intento del entrenador de que mejore sus prestaciones, ya que se le pide mucho más a un jugador que tiene la clase necesaria para poder ser titular en el Barça, pero que no está demostrando, ni con las ganas que le pone, que se lo pueda merecer.