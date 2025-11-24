Flick debe echar a dos del once del Barça

El FC Barcelona tendrá uno de los partidos más complicados de la temporada hasta ahora cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge el próximo martes, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Y ahí, Hansi Flick deberá tomar una decisión drástica, ya que deberá echar a dos del once del Barça para realizar su alineación para el encuentro.

El técnico cuenta con un dilema considerable, ya que tendrá cinco candidatos de lujo para tres puestos en la delantera, como son Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha y Marcus Rashford. Por primera vez en mucho tiempo, el alemán contará con todos sus efectivos en ataque disponibles y deberá elegir a tres de ellos, dejando en el banquillo a los otros dos.

Flick tendrá que decidir entre tres de los cinco atacantes para el Chelsea

Quien es totalmente inamovible en el once es Lamine, por lo que los otros cuatro deberán trabajar para buscar esas dos plazas. Es probable que Flick repita el mismo ataque que en el último partido contra el Athletic en el Spotify Camp Nou, con Lewandowski y Ferran, teniendo en cuenta que Raphinha jugó sus primeros minutos después de muchos meses y Rashford fue baja por una gripe.

Tanto el brasileño como el inglés podrían ser buenas opciones, pero su falta de rodaje, especialmente el primero, podría provocar que Flick repitiera el mismo frente de ataque. Aun así, tampoco se descarta una lucha por el '9' entre Lewandowski y Ferran, algo que está pasando esta temporada y, además, con el gran estado de forma del polaco en los últimos enfrentamientos del conjunto azulgrana.

El técnico alemán ya cuenta con todos sus efectivos en ataque después de mucho tiempo

Aunque el entrenador tenga que tomar decisiones drásticas, serán positivas, ya que esto significa que la enfermería del Barça se está vaciando cada vez más después de haber estado muy llena los últimos meses, algo que ha perjudicado los intereses del club catalán, con un rendimiento muy cuestionable en los últimos encuentros. Ahora, parece que toda la situación con las lesiones se está reconduciendo.