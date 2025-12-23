Flick y Deco le aconsejan salir del Barça, pero ya ha rechazado cinco ofertas

Hansi Flick es un entrenador muy sincero con sus jugadores y, por eso, el alemán, apoyado por Deco, el director deportivo, le habría recomendado a un futbolista del FC Barcelona que salga en el mercado de invierno para tener más minutos. Sin embargo, el jugador en cuestión habría descartado esta posibilidad, llegando a rechazar hasta cinco ofertas para salir en enero.

Se trata de Roony Bardghji, uno de los fichajes que realizó el Barça el pasado verano. El sueco no ha tenido muchos minutos bajo las órdenes de Flick, teniendo en cuenta que delante tiene a Lamine Yamal, por lo que es inviable que tenga suficientes oportunidades para seguir creciendo y madurando como futbolista. Aun así, esto no ha provocado que se quiera marchar.

Flick y Deco han recomendado a Bardghji su salida, pero se ha negado

Este sería el deseo o el consejo que tanto Flick como Deco le habrían dado al entorno del jugador, ya que con el paso de la temporada, y llegando a los partidos más importantes, será prácticamente imposible que pueda tener minutos. Sin embargo, Bardghji ha dejado claro que no se quiere mover del Barça y cree que seguirá mejorando en el conjunto azulgrana, aunque no juegue.



El sueco tiene varias ofertas de la Premier League, ya que muchos equipos de Inglaterra quieren hacerse con sus servicios, al menos con una cesión en el mercado de invierno. Se trata del Brighton, el Crystal Palace, el Everton, el Nottingham Forest y el Sunderland. Todos ellos han preguntado por su situación, pero han recibido la negativa del jugador de salir del Barça.

Hasta cinco equipos de la Premier League han preguntado por el sueco

El sueño que tiene Bardghji es poder consolidarse en el primer equipo del conjunto azulgrana definitivamente, aunque delante tenga a uno de los mejores del mundo. El jugador ha entrado muy bien en el vestuario y considera que está en el lugar ideal para crecer, aprender y demostrar todo el talento que ha ido sacando a la luz en los pocos ratos que ha estado en el terreno de juego.