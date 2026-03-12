Giro inesperado en el futuro de Marcus Rashford: el Barça ya tiene sustituto

El futuro de Marcus Rashford sigue siendo una incógnita en el mercado de fichajes. Mientras el FC Barcelona intenta cerrar su continuidad, el club azulgrana ya estudia alternativas por si la operación no llega a buen puerto.

El Barça sigue negociando por Marcus Rashford

La situación de Marcus Rashford continúa siendo uno de los temas más comentados en el entorno del FC Barcelona. El delantero inglés, actualmente vinculado al Manchester United, aparece en la agenda del club azulgrana como una de las opciones para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

El Manchester United estaría dispuesto a dejar salir al jugador por una cifra cercana a los 30 millones de euros. Una cantidad que, en el contexto actual del mercado de fichajes, podría considerarse razonable para un futbolista de su experiencia y talento. Sin embargo, en el Barça consideran que el precio todavía es demasiado elevado.

El club azulgrana intenta negociar una rebaja en el coste del traspaso. Las limitaciones económicas del FC Barcelona siguen condicionando muchas de sus operaciones en el mercado, por lo que cada movimiento debe estudiarse con detalle.

A pesar de estas dificultades, Rashford vería con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en el Barça. El delantero inglés considera que el estilo de juego del equipo encajaría bien con sus características y estaría dispuesto a luchar por un puesto en el equipo. Eso sí, en el FC Barcelona saben que su llegada implicaría competir por minutos en una plantilla con varias opciones ofensivas. El jugador debería ganarse su lugar dentro del esquema del entrenador y demostrar su nivel en el campo.

La operación no está cerrada y el Barça busca alternativas

Aunque el interés del Barça por Marcus Rashford es real, la operación todavía no está definida. Las negociaciones entre los clubes no han llegado a un acuerdo definitivo y el futuro del delantero sigue en el aire.

Por este motivo, la dirección deportiva del FC Barcelona ya trabaja con diferentes escenarios. En el fútbol actual, los clubes suelen preparar alternativas por si una negociación no se concreta. Y en este caso, el Barça no quiere quedarse sin opciones para reforzar su ataque.

La idea del club es clara: incorporar un extremo que aporte velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva al equipo. Rashford encaja en ese perfil, pero no es el único jugador que aparece en el radar del Barça. Mientras continúan las conversaciones con el Manchester United, el club azulgrana sigue analizando otras opciones dentro del mercado de fichajes europeo.

🚨 Barcelona have lined up Real Betis winger Abde Ezzalzouli as a potential alternative if they fail to sign Marcus Rashford from Manchester United permanently.



This transfer rumour continues to rumble on because Barça feel they might be able to push the fee down for Rashford,… pic.twitter.com/BhdsZo2TLX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 11, 2026

Abde Ezzalzouli aparece como el plan B

Si finalmente la operación por Rashford no llega a concretarse, el Barça ya tiene preparado un plan alternativo. Se trata del regreso de un futbolista que conoce perfectamente la casa: Abde Ezzalzouli.

El extremo marroquí está completando una etapa muy positiva en el Real Betis. Sus actuaciones en La Liga han llamado la atención gracias a su velocidad, su capacidad para encarar y su talento en el uno contra uno. Además, el FC Barcelona mantiene una conexión directa con el jugador. El club azulgrana todavía conserva un 20% de los derechos del futbolista, una situación que facilita la posibilidad de estudiar su regreso en el futuro.

Abde es un jugador formado en la cantera del Barça y conoce bien el estilo de juego del club. Por eso, algunos dentro de la entidad consideran que su regreso podría ser una solución interesante si finalmente no se concreta la llegada de Rashford.

Por ahora, el FC Barcelona sigue centrado en intentar cerrar la operación por el delantero inglés. Sin embargo, el mercado de fichajes es imprevisible y el club quiere estar preparado para cualquier escenario. Mientras tanto, el futuro de Marcus Rashford continúa siendo una de las historias más seguidas en el entorno del Barça.