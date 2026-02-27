Hansi Flick lo señala como sustituto de Frenkie de Jong: oportunidad de oro en el Barça

La lesión de Frenkie de Jong obliga al FC Barcelona a mover ficha en un tramo importante de la temporada. Hansi Flick apuesta por otro jugador como relevo en el centro del campo azulgrana.

La lesión de Frenkie de Jong, un contratiempo inesperado

El FC Barcelona ha recibido un golpe importante en plena planificación de la temporada. Frenkie de Jong estará entre cinco y seis semanas fuera de los terrenos de juego tras sufrir una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento. Una dolencia muscular que llega en un momento clave del calendario, con compromisos exigentes.

La baja del centrocampista neerlandés supone un desafío táctico para Hansi Flick. De Jong es una pieza estructural en el esquema del Barça: equilibrio, salida limpia de balón, capacidad para romper líneas y liderazgo en el centro del campo. Su ausencia obliga al técnico alemán a reorganizar la sala de máquinas azulgrana en plena lucha por los objetivos de la temporada.

📁 @fansjavimiguel



🚨 Frenkie de Jong HA SUFRIDO una rotura en el bíceps femoral





En el entorno del Camp Nou existe preocupación, pero también una lectura estratégica: las lesiones abren oportunidades. Y en este caso, el cuerpo técnico tiene claro que no se trata solo de cubrir un hueco temporal, sino de evaluar alternativas de futuro dentro del proyecto deportivo.

Marc Bernal, el elegido para dar un paso al frente

En esa búsqueda de soluciones, hay un nombre que ha ganado fuerza en las últimas horas: Marc Bernal. El joven mediocentro es el favorito de Hansi Flick para ocupar el puesto de Frenkie de Jong en su mejor once. Una decisión que no responde a la improvisación, sino a una planificación meditada desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico.

Marc Bernal atraviesa un gran momento en el Barça. Tras superar una larga lesión que frenó su progresión, el futbolista ha demostrado en entrenamientos y minutos oficiales que está preparado para asumir mayores responsabilidades. Su perfil encaja en la idea futbolística del entrenador: orden táctico, capacidad de recuperación, criterio en la distribución y personalidad competitiva.

El FC Barcelona considera que Bernal puede ofrecer equilibrio en el centro del campo junto a piezas como Pedri, Dani Olmo o Fermín, adaptándose tanto a partidos de alta intensidad en LaLiga como a noches europeas en la Champions League. Además, su presencia refuerza la apuesta por el talento joven y la identidad del club, una seña histórica del Barça. En este escenario, también aparece el nombre de Marc Casadó, que está listo para apoyar la rotación y ayudar a gestionar la carga de trabajo. La planificación es clara: evitar riesgos físicos y mantener la competitividad mientras De Jong completa su recuperación.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Marc Bernal is Hansi Flick’s favorite to replace Frenkie de Jong in his best XI.





Una oportunidad de oro en el proyecto de Hansi Flick

Para Marc Bernal, esta situación representa una oportunidad de oro. No se trata solo de sumar minutos, sino de consolidarse en el primer equipo y demostrar que puede ser una pieza estructural en el nuevo proyecto liderado por Hansi Flick. El técnico alemán ha dejado claro que apuesta por el rendimiento y la meritocracia, independientemente de la edad.

En el actual mercado de fichajes, el FC Barcelona ha priorizado la estabilidad financiera y la optimización de recursos internos. Por eso, la irrupción de jóvenes talentos como Bernal resulta estratégica. Si responde en el césped, el club podría evitar acudir al mercado en busca de refuerzos para el centro del campo. El calendario no da tregua. Entre partidos de LaLiga, compromisos europeos y exigencias físicas acumuladas, el Barça necesita soluciones inmediatas. Bernal tiene ahora el escaparate perfecto para demostrar que está listo para competir al máximo nivel.