Hansi Flick manda un mensaje de calma con la recuperación de Gavi: "Vamos a cuidarlo"

El FC Barcelona sigue gestionando con máxima prudencia la recuperación de Gavi, una de sus grandes joyas. Hansi Flick ha querido lanzar un mensaje de calma sobre el regreso del centrocampista, priorizando su salud por encima de cualquier urgencia deportiva.

Gavi, una pieza clave que el Barça no quiere arriesgar

La vuelta de Gavi es uno de los momentos más esperados por la afición del FC Barcelona. El joven centrocampista, símbolo de intensidad, carácter y compromiso, continúa con su proceso de recuperación tras una lesión que le obligó a parar en uno de los mejores momentos de su carrera. En el club nadie duda de su importancia, pero tampoco existe prisa por forzar plazos.

Desde los servicios médicos hasta el cuerpo técnico, el mensaje es unánime: Gavi solo volverá cuando esté completamente recuperado. El Barça es consciente de que se trata de un futbolista con muchos años de carrera por delante y que precipitar su regreso podría suponer un riesgo innecesario, tanto físico como mental.

Durante las últimas semanas, el jugador ha ido dando pasos firmes en su recuperación, pero siempre dentro de un plan controlado. Entrenamientos progresivos, sensaciones positivas y un seguimiento constante forman parte de un proceso en el que la paciencia es la palabra clave.

Flick apuesta por la prudencia y el largo plazo

En este contexto, Hansi Flick ha querido rebajar cualquier tipo de expectativa inmediata. El técnico alemán, que confía plenamente en el talento y la personalidad de Gavi, fue claro al hablar sobre su situación actual: “¿Gavi? Ya veremos. Paso a paso. Eso es lo más importante para él: que esté tranquilo y solo piense en el siguiente paso.”

Flick insistió en que el objetivo no es acelerar el proceso, sino garantizar que el jugador se sienta al cien por cien antes de asumir nuevas exigencias competitivas. En una plantilla con profundidad y alternativas, el entrenador considera que no hay necesidad de asumir riesgos innecesarios. “Tiene muchos años de carrera por delante, así que es importante que se sienta al 100% antes de pasar al siguiente nivel. Vamos a cuidarlo.”

🚨 Hansi Flick: "Gavi? We'll see. Step by step. That's the most important thing for him: that he's calm and just thinks about the next step."



"He has many years of his career ahead of him, so it's important that he feels 100% heading into his next level. We're going to take care… pic.twitter.com/BpUiXpaikX — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 2, 2026

Estas palabras reflejan una filosofía clara: proteger al futbolista por encima de cualquier presión externa, ya sea mediática o deportiva. Flick entiende que Gavi es un activo estratégico del Barça y que su regreso debe ser sólido y definitivo, no apresurado.

La afición espera… pero entiende el proceso

En el entorno azulgrana hay ganas, muchas ganas, de volver a ver a Gavi sobre el césped. Su energía, su carácter competitivo y su conexión con la grada lo convierten en uno de los futbolistas más queridos del vestuario. Sin embargo, tanto el club como la afición parecen alineados en el mismo mensaje: mejor esperar un poco más que lamentar una recaída.

En una temporada exigente en LaLiga, el Barça necesita a todos sus efectivos, pero también necesita cuidar a sus pilares. La gestión de la carga física, las rotaciones y la prevención de lesiones forman parte de una planificación a largo plazo que Flick quiere implantar desde el primer día.

Gavi volverá. De eso no hay duda. Pero lo hará cuando esté preparado física y mentalmente para rendir al máximo nivel. El Barça no tiene prisa. Flick tampoco. Y el propio jugador entiende que, en este momento, avanzar paso a paso es la mejor decisión.