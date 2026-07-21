Hansi Flick no los quiere: los 3 descartes que abandonarán el Barça

La pretemporada del FC Barcelona entra en su fase decisiva y Hansi Flick quiere llegar al inicio del curso con la plantilla prácticamente cerrada. El técnico alemán considera que todavía hay movimientos pendientes y ha trasladado al club la necesidad de resolver varias situaciones antes de que arranque la temporada de manera oficial.

El Trofeo Joan Gamper será mucho más que un partido de presentación. También servirá para mostrar el proyecto definitivo del Barça ante su afición. Por eso, tanto Joan Laporta como Deco trabajan a contrarreloj para cerrar las últimas operaciones y dejar resueltos los casos que todavía generan incertidumbre dentro del vestuario.

Hay tres futbolistas cuya continuidad está muy comprometida. Ninguno entra entre las prioridades del entrenador y la idea es encontrarles una solución cuanto antes para evitar que comiencen la temporada sin apenas protagonismo.

Flick acelera la operación salida antes del Gamper

El caso más avanzado es el de Marc-André ter Stegen. El portero alemán ha perdido peso en los planes del Barça después de la llegada de Joan García, que parte como la gran apuesta de Hansi Flick para defender la portería azulgrana. El veterano guardameta negocia su salida y el club confía en que su futuro quede resuelto en los próximos días.

Otro de los nombres señalados es Marc Casadó. El centrocampista ha tenido minutos importantes en las últimas temporadas, pero la fuerte competencia en la medular ha cambiado completamente el panorama. Flick cree que tendrá muy difícil disfrutar de continuidad y considera que lo mejor para su crecimiento pasa por encontrar un equipo donde pueda jugar con regularidad.

La tercera situación afecta a Roony Bardghji. El joven extremo sigue siendo una apuesta de futuro para el Barcelona, pero el técnico entiende que su progresión se frenaría si permanece en una plantilla con tanta competencia en ataque. La presencia de Lamine Yamal y de otros futbolistas consolidados reduce enormemente sus opciones de participar con frecuencia.

La intención del cuerpo técnico no pasa por desprenderse definitivamente de todos ellos. En algunos casos, una cesión aparece como la fórmula ideal para que continúen acumulando experiencia sin perder el control sobre su futuro. En otros, el club está dispuesto a escuchar ofertas si considera que la operación beneficia a todas las partes.

Flick quiere evitar una plantilla demasiado larga y prefiere trabajar únicamente con jugadores que vayan a tener un papel importante durante la temporada. El mensaje ya ha llegado a los despachos del Camp Nou y ahora Laporta y Deco tienen la misión de encontrar la mejor solución para tres futbolistas que, salvo giro inesperado, afrontan sus últimos días como jugadores del Barça.