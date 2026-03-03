Hansi Flick se interesa por una estrella del Manchester City

El FC Barcelona ya trabaja en el próximo mercado de fichajes con la mirada puesta en la delantera y en la Premier League. Mientras se busca un relevo para Robert Lewandowski, el nombre de Phil Foden aparece como una opción que ilusiona en los despachos azulgranas.

El Barça planifica el futuro sin Lewandowski

El verano se presenta movido en el FC Barcelona. Con Hansi Flick al mando del proyecto, la dirección deportiva ya analiza los movimientos que pueden marcar el rumbo de la próxima temporada. La prioridad está clara: encontrar un ‘9’ de garantías que pueda asumir el peso goleador que hasta ahora ha llevado Robert Lewandowski.

El delantero polaco, referencia ofensiva del Barça en las últimas campañas, podría poner punto final a su etapa como azulgrana a final de temporada. La necesidad de rejuvenecer la plantilla y ajustar el proyecto deportivo obliga al club a moverse con inteligencia en el mercado de fichajes. En este contexto, la búsqueda de un delantero centro es prioritaria, pero no es la única operación que se estudia en los despachos del Camp Nou.

En paralelo a la llegada de un nuevo ariete, surgen alternativas para reforzar otras posiciones clave. El objetivo es construir un equipo competitivo para pelear por LaLiga, aspirar a la Champions League y mantener el nivel en competiciones como la Copa del Rey. Y es ahí donde entra en escena un nombre que no pasa desapercibido.

Phil Foden, una oportunidad que seduce a Flick

Según ha informado la cuenta especializada RealTolime en redes sociales, el Barça estaría interesado en Phil Foden, actual futbolista del Manchester City. El mediocampista inglés, pieza importante en la Premier League, encajaría en la idea de juego ofensiva y dinámica que quiere implantar Hansi Flick.

Foden no es un desconocido para el gran público. Su capacidad para jugar entre líneas, su llegada al área y su talento en espacios reducidos lo convierten en un perfil muy atractivo. Además, su experiencia en el Manchester City y en la élite europea le aportan un plus competitivo que el Barça valora de cara a la Champions League.

Sin embargo, la operación no sería sencilla. Para que el fichaje de Foden se hiciera realidad, el club azulgrana tendría que realizar ajustes importantes en su plantilla. La zona del centro del campo está especialmente poblada. Jugadores como Dani Olmo, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Marc Bernal, Marc Casadó o Fermín López compiten por minutos cada jornada. No todos pueden tener protagonismo, y la llegada de una estrella del Manchester City obligaría a tomar decisiones delicadas.

🚨 BREAKING: Barcelona wants to sign Phil Foden in the summer.



(@RealTolmie) pic.twitter.com/DhlKqOQMVE — MARCUS 🌐 (@Marcus_Times) March 2, 2026

El mercado de fichajes del Barça, condicionado por el fair play financiero y por la necesidad de equilibrar cuentas, exige salidas si se quiere incorporar talento de primer nivel. La dirección deportiva deberá valorar qué piezas pueden sacrificarse para abrir hueco a una operación de este calibre.

Un guiño al Barça desde la infancia

Más allá de lo puramente deportivo, hay un detalle que alimenta la ilusión en el entorno culé. En alguna ocasión, Phil Foden ha reconocido públicamente que cuando era niño seguía al FC Barcelona. Esa admiración por el estilo de juego azulgrana y por el fútbol que se practicaba en el Camp Nou podría ser un factor emocional a tener en cuenta.

Aunque por ahora no hay negociaciones oficiales confirmadas, el simple interés del Barça en una figura del Manchester City ya ha despertado el debate entre aficionados y analistas. ¿Encajaría Foden en el sistema de Hansi Flick? ¿Sería compatible con Pedri, Gavi o Frenkie de Jong? ¿Quién tendría que salir para hacerle sitio?

Lo cierto es que el FC Barcelona se mueve. La búsqueda de un ‘9’ para sustituir a Lewandowski sigue siendo la prioridad, pero el posible fichaje de Phil Foden demuestra que el club no descarta dar un golpe encima de la mesa en el mercado. En un contexto donde LaLiga y la Champions League exigen el máximo nivel, cualquier movimiento estratégico puede marcar la diferencia.