Íñigo Martínez pone una condición para volver al Barça: Laporta ya lo sabe

El futuro de Íñigo Martínez, su salida rumbo a Arabia Saudí y un posible regreso al FC Barcelona vuelven a escena. El central ha hablado claro y su mensaje ya ha llegado a Joan Laporta.

Una salida inesperada que marcó el final de su etapa en el Barça

La marcha de Íñigo Martínez del FC Barcelona fue una de las grandes sorpresas del pasado mercado de fichajes de verano. En agosto, y prácticamente en el último momento, el central puso rumbo al Al Nassr, una decisión que vino condicionada por una oferta económica muy superior a cualquier propuesta europea.

Su salida dejó un vacío importante en el vestuario azulgrana. Íñigo había sido una pieza relevante en la primera temporada de Hansi Flick al frente del equipo, aportando experiencia, liderazgo y solidez defensiva en un momento de transición para el club. En el Barça asumieron que la decisión estaba directamente ligada a la realidad financiera de la entidad y al auge imparable del fútbol saudí.

Casi medio año después, el futbolista ha vuelto a ser protagonista tras sincerarse públicamente sobre su futuro y sobre la posibilidad, siempre presente en el imaginario del barcelonismo, de un regreso al Camp Nou.

El mensaje de Íñigo a Laporta: claro, directo y sin rodeos

Íñigo Martínez habló sin tapujos en Fanzone, el nuevo late show de 3Cat conducido por Gerard Romero. Preguntado directamente por un posible regreso al Barça, el central fue rotundo, aunque con tono distendido:

“No puedo volver al Barcelona, es imposible que Laporta suelte tanta pasta”, afirmó entre risas, en referencia a la situación económica del club y a los elevados salarios que se manejan en Arabia Saudí.

Una frase que encierra la condición clave para un hipotético regreso: el aspecto económico. Íñigo no cierra la puerta por motivos deportivos o emocionales, sino por una realidad financiera que considera incompatible. Un mensaje que Joan Laporta ya conoce y que refleja con crudeza las limitaciones actuales del Barça frente a otros mercados.

Más allá de esa declaración, el defensa se mostró satisfecho con su presente: “Sinceramente, estoy muy a gusto en el Al Nassr”. No obstante, no ocultó la huella que dejó su paso por Barcelona: “Fue mi mejor año profesional. Supe realmente lo que era vivir el sentimiento culé que hay. Obviamente ahora me toca veros desde lejos”.

Mirada al Barça, elogios a la cantera y un cierre sincero

Desde la distancia, Íñigo sigue muy de cerca la actualidad del Barça. Especialmente, la evolución de la defensa, donde su ausencia ha sido cubierta por el joven Gerard Martín, canterano que ha dado un paso al frente esta temporada. El central no escatimó elogios hacia él: “Está haciendo una grandísima temporada. Le gusta aprender y no pone mala cara. Me alegra ver centrales jóvenes de la cantera y espero que siga igual de bien”.

Sus palabras reflejan una conexión intacta con el club y con su filosofía, basada en la cantera, la formación y la proyección de talento joven. En el Barça, precisamente, este enfoque es una de las señas de identidad en un contexto donde los grandes fichajes están condicionados por el fair play financiero y la sostenibilidad económica. A sus 34 años, Íñigo Martínez parece haber asumido que su etapa en el Barça pertenece al pasado. El regreso solo sería posible bajo una condición que hoy parece inalcanzable. El mensaje ha sido claro, honesto y sin dobles lecturas. Laporta lo sabe. Y el barcelonismo, también.