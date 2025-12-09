Joan Laporta lo quiere de regreso al Camp Nou: pagará 30 millones

El FC Barcelona ha reactivado su interés por Alejandro Grimaldo en un momento clave del mercado. El lateral del Bayer Leverkusen entra en una fase contractual delicada y el club alemán asume que renovarlo será muy complicado. Esto abre una ventana perfecta para que Laporta y Deco exploren un regreso estratégico que lleva años sobre la mesa.

Deco considera que Grimaldo encaja como anillo al dedo en la filosofía actual: reforzar posiciones clave sin asumir costes desproporcionados. El valenciano, formado en La Masia, nunca ha ocultado su deseo de volver al Camp Nou cuando llegara la ocasión adecuada. Ahora, esa ocasión parece haber llegado. Aunque su valor ronda los 30 millones, en el Barça creen que podrían cerrar la operación por algo menos, aunque Laporta está dispuesto a llegar a esa cifra para asegurarlo.

En Alemania, el Leverkusen sabe que este verano es una de sus últimas oportunidades para ingresar dinero por él. El Bayern también sigue la pista del jugador, pero el club de Xabi Alonso prefiere evitar reforzar a su rival directo. Ese detalle, unido al deseo del futbolista de volver a España, coloca al Barça en la posición ideal.

❗️Barcelona are interested in Alejandro Grimaldo to compete with Alejandro Balde.



He has a clause in his contract allowing him to move to a Spanish club for €15-20m.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/T3XKQpvZnE — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 17, 2025

Una pieza que encaja en el proyecto de Flick

Desde el cuerpo técnico, Grimaldo es visto como un refuerzo inmediato y necesario. Su madurez, su profundidad ofensiva y su precisión en el último tercio lo convierten en un lateral que aporta desde el primer día. Sus números en Alemania avalan su impacto: goles, asistencias y constancia.

En el Barça lo necesitan. Balde requiere un competidor real para mantener su nivel, y Koundé necesita liberarse de la sobrecarga de minutos en el lateral izquierdo. Grimaldo resolvería ambos problemas y elevaría la calidad de la plantilla sin que el club deba acudir a fichajes prohibitivos.

Tras casi una década fuera, el valenciano siente que es el momento perfecto para volver a casa. Su entorno lo confirma y el Barça ya se mueve para hacerlo posible. Laporta, decidido a traerlo de regreso, ve en él algo más que un fichaje: una oportunidad estratégica para reforzar el proyecto y recuperar talento formado en La Masia.