Joao Cancelo desvela quién es su apoyo incondicional en el vestuario del Barça

El regreso de Joao Cancelo al FC Barcelona en 2026 marca el mercado de fichajes azulgrana. En su primera entrevista, el lateral portugués revela quién es su gran apoyo en el vestuario culé.

El regreso de Cancelo y la apuesta de Hansi Flick

El FC Barcelona ha comenzado 2026 con un movimiento estratégico en el mercado de fichajes: el regreso de João Cancelo. El lateral portugués vuelve al Camp Nou tras su anterior etapa en la temporada 2023/24, y lo hace con un rol mucho más definido dentro del proyecto deportivo.

El técnico Hansi Flick considera a Cancelo una pieza clave en su esquema táctico. Su polivalencia, su capacidad ofensiva y su experiencia internacional encajan perfectamente en la idea de juego que el entrenador alemán quiere consolidar en LaLiga y en competiciones europeas.

El Barça busca estabilidad defensiva sin renunciar a la profundidad por bandas. Cancelo ofrece ambas cosas. Su conocimiento del club, del vestuario y de la exigencia del entorno azulgrana facilita su adaptación inmediata. Pero más allá de lo táctico, el portugués ha querido destacar el factor humano que ha marcado su vuelta.

Gavi, el apoyo que marca la diferencia

En su primera entrevista concedida a medios oficiales del club, Cancelo sorprendió al hablar abiertamente de su relación con Gavi. El centrocampista andaluz, uno de los emblemas de la nueva generación del Barça, es para el lateral mucho más que un compañero.

“Es un poco injusto porque me llevo bien con todos, pero Gavi… Desde que llegué, me hizo sentir como en casa”, confesó Cancelo. Sus palabras no fueron improvisadas. Se notaba emoción en el recuerdo.

El defensor explicó que su vínculo con Gavi comenzó en su primera etapa en el club, bajo la dirección de Xavi Hernández. “Cuando llegué, se me acercó y me dijo que estaría ahí para lo que necesitara. Eso me hizo sentir muy bien y le tengo un cariño especial”, relató.

🗣️ João Cancelo: “Me llevo bien con todos, pero gracias a Gavi, me sentí como en casa nada más llegar. Es alguien con quien me llevo muy bien y es muy parecido a mí. Es como el hermano pequeño que siempre soñé tener. Cuando llegué [durante la temporada 2023/24], vino a verme y me… pic.twitter.com/ZKuXegguue — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 12, 2026

Cancelo fue más allá. “Es un chico con el que me llevo muy bien y se parece mucho a mí. Es como el hermano pequeño que siempre he querido”. Una frase que refleja la conexión personal entre ambos futbolistas. En un vestuario tan competitivo como el del FC Barcelona, donde conviven jóvenes talentos y veteranos contrastados, encontrar un apoyo emocional puede ser determinante. Y Cancelo lo tiene claro: Gavi ha sido su respaldo dentro y fuera del terreno de juego.

Más que fútbol en el vestuario azulgrana

El Barça de 2026 afronta una temporada exigente. La presión por conquistar LaLiga, avanzar en Europa y mantener el nivel competitivo es constante. En ese contexto, las relaciones personales dentro del vestuario adquieren una relevancia especial.

Cancelo no solo aporta experiencia y calidad desde el lateral. También suma liderazgo y compromiso. Su conexión con Gavi simboliza la unión entre generaciones: la experiencia del internacional portugués y la energía inagotable del joven centrocampista. El vestuario azulgrana necesita cohesión para competir al máximo nivel. Y detalles como los que ha desvelado Cancelo muestran que el proyecto de Hansi Flick no se construye únicamente desde la pizarra, sino también desde la confianza y el compañerismo.