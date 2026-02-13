Rajada descomunal de Eric García contra el arbitraje Atlético-Barça

Eric García, FC Barcelona y arbitraje protagonizan el gran foco tras la dura derrota azulgrana en la Copa del Rey. Más allá del 4-0 ante el Atlético de Madrid, el central catalán no se mordió la lengua y dejó un mensaje directo tras el pitido final.

Una noche negra en el Metropolitano

El FC Barcelona sufrió un severo correctivo ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El 4-0 encajado en el Metropolitano deja la eliminatoria muy cuesta arriba para los de Hansi Flick y sitúa al equipo en uno de los momentos más delicados de la temporada.

Uno de los nombres propios de la noche fue Eric García. El central vivió una jornada especialmente amarga: gol en propia puerta en el primer tanto rojiblanco y expulsión en los minutos finales tras una acción con Álex Baena. Un doble golpe que lo situó inevitablemente en el centro de las críticas.

“Últimamente estas decisiones siempre nos van en contra…“



🎙️ Eric García, con @Rsierraplus sobre su expulsión ante el Atletico de Madrid.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FCLyA024Cs — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

Sin embargo, lejos de esconderse, Eric dio la cara en zona mixta. Analizó el partido con autocrítica, pero también lanzó un mensaje contundente sobre el arbitraje. Su intervención, alineada en parte con el discurso previo de Hansi Flick, elevó la temperatura del debate.

“¿Te parece roja?”: el enfado con las decisiones

El defensor azulgrana reconoció que la primera parte fue muy dura para el Barça. Admitió que el equipo concedió demasiados espacios y que el Atlético aprovechó cada error. Pero cuando fue preguntado por la expulsión, su tono cambió.

“¿Has visto la entrada? ¿Y te parece roja?”, respondió con incredulidad. Eric aseguró que la acción fue fruto de un resbalón y que el contacto no tuvo intención de agresión. A su juicio, la decisión fue excesiva. “Estas decisiones últimamente nos van en contra”, añadió, dejando entrever una sensación de agravio recurrente.

💥 Eric García critica el arbitraje: "es muy fácil pitarnos en contra" pic.twitter.com/QIqpebJVoK — Diario AS (@diarioas) February 12, 2026

También hubo polémica con el gol anulado a Cubarsí por fuera de juego, una acción que generó dudas en el banquillo azulgrana y entre la afición culé. Eric fue prudente al señalar que no quería poner excusas, pero reconoció que “todos tenemos preguntas”. En un contexto de máxima exigencia en LaLiga y en la Copa del Rey, cada decisión arbitral adquiere un peso específico enorme. El Barça entiende que no puede escudarse únicamente en el colegiado, pero el malestar es evidente.

Confianza en la remontada y mensaje a la afición

Pese al golpe recibido, Eric García quiso enviar un mensaje de esperanza. Recordó que todavía queda el partido de vuelta en casa y que el equipo recuperará efectivos importantes. “Jugando en casa con nuestra afición podemos ganar”, aseguró con convicción.

El vestuario azulgrana es consciente de la dificultad de remontar un 4-0 ante un Atlético sólido y competitivo. Pero también sabe que el Camp Nou ha sido escenario de noches históricas. La clave, según el propio Eric, estará en salir “metidos desde el principio” y minimizar errores defensivos.

La rajada contra el arbitraje no oculta el análisis deportivo: el Barça fue superado en intensidad y eficacia. Aun así, las declaraciones del central reflejan un sentimiento compartido dentro del club.