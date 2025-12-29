Joao Cancelo quiere regresar a Europa y llama otra vez al Barça

A sus 31 años, João Cancelo siente que su etapa en Arabia Saudí puede tener fecha de caducidad. El lateral portugués no termina de encajar en el nuevo proyecto del Al Hilal y su deseo es claro: volver a competir en la élite europea cuanto antes. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, su nombre vuelve a colocarse en la agenda de varios grandes… incluido el FC Barcelona.

Arabia no era el destino final

Aunque Cancelo tiene contrato hasta 2027, su situación deportiva no es la esperada. La llegada de Simone Inzaghi al banquillo del Al Hilal ha cambiado el panorama y el portugués no entra en los planes prioritarios del técnico para la segunda mitad de la temporada. Desde el club saudí no pondrían obstáculos a una salida, incluso aceptando una cesión de seis meses y asumiendo parte de su elevado salario para facilitar la operación.

El propio jugador tampoco contempla continuar en Arabia. Su gran objetivo pasa por llegar en plenas condiciones al próximo Mundial con Portugal, algo que considera difícil sin competir al máximo nivel. Por ello, ya ha trasladado a su agente, Jorge Mendes, la necesidad de explorar opciones en Europa cuanto antes.

🚨💣El regreso de Joao Cancelo al Barça está más cerca que nunca@khaledwaleed99 pic.twitter.com/1VWrJ2D45G — Planeta Barça (@planetabarcaa) December 27, 2025

Cancelo no es un desconocido en el continente. Formado en el Benfica, ha pasado por Valencia, Inter, Juventus, Bayern y Manchester City, acumulando experiencia y títulos. Su perfil sigue siendo atractivo por su polivalencia, capacidad ofensiva y conocimiento táctico, aunque también genera dudas por su coste y encaje a medio plazo.

El Barça escucha… pero no se mueve

El deseo de Cancelo incluye un viejo anhelo: regresar al Barça. Su cesión en la temporada 2023/24 dejó buenas sensaciones a nivel individual, con 45 partidos, goles, asistencias y un papel relevante bajo las órdenes de Xavi Hernández. Sin embargo, aquel capítulo parece cerrado.

El contexto actual es distinto. Con Hansi Flick al mando, el club azulgrana tiene bien cubiertos los laterales y prioriza reforzar otras posiciones, especialmente el eje de la defensa. Además, las limitaciones del fair play financiero siguen marcando cada movimiento, y asumir siquiera una parte del salario de Cancelo no encaja en la planificación.

Desde el Barça no hay intención de reabrir la operación, pese a que el jugador se haya ofrecido de nuevo. La decisión es tanto deportiva como económica. Flick confía en los perfiles actuales y no considera necesario incorporar un lateral veterano en este momento. Mientras tanto, otras ligas como la Premier League o incluso la Primeira Liga portuguesa aparecen como alternativas reales. Cancelo sabe que el tiempo corre y que su próximo paso será clave. Su mensaje es claro: quiere volver a Europa. La respuesta del Barça, por ahora, también lo es.