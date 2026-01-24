Jordi Cruyff quiere robarle una joven promesa del Barça para el Ajax

El mercado de fichajes empieza a activarse y el Barça vuelve a ser protagonista. Las jóvenes promesas, las posibles cesiones y el interés del Ajax marcan los primeros movimientos del verano.

Jordi Cruyff, nuevo director deportivo y mirada puesta en el Barça

La llegada de Jordi Cruyff como nuevo director deportivo del Ajax ha reactivado viejas conexiones futbolísticas. Con un ADN profundamente ligado al FC Barcelona, Cruyff conoce a la perfección el funcionamiento interno del club azulgrana, su cantera y las dificultades que tienen muchos jóvenes para asentarse en el primer equipo.

El Ajax atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva. El objetivo es claro: volver a competir al máximo nivel europeo apostando por talento joven, identidad de juego y futbolistas con margen de crecimiento. En ese contexto, la cantera del Barça se presenta como un terreno especialmente atractivo. No por casualidad, uno de los primeros nombres que ha aparecido sobre la mesa es el de Marc Bernal.

🇳🇱✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jordi Cruyff is the new technical director of Ajax. 🔴⚪️



"It's very special to be here... in the stadium named after my father and at the club that has been important to me since I was young. It goes without saying how much this means to my family and me.… pic.twitter.com/OFYmWe4wZs — EuroFoot (@eurofootcom) January 21, 2026

Marc Bernal, talento frenado por la competencia

Marc Bernal es considerado una de las promesas del Barça con mayor proyección. Su inteligencia táctica, su capacidad para organizar el juego y su madurez pese a su juventud le han convertido en un perfil muy valorado dentro del club. Sin embargo, la realidad del primer equipo es exigente y, en ocasiones, implacable.

La enorme competencia en el centro del campo azulgrana ha limitado su presencia en partidos oficiales. Los minutos no llegan con la regularidad necesaria y eso empieza a afectar a su progresión. En el Barça son conscientes de que entrenar al máximo nivel no siempre es suficiente si no se acompaña de continuidad competitiva.

Ahí es donde Jordi Cruyff detecta una oportunidad clara de mercado. El dirigente neerlandés considera que Bernal encaja perfectamente en el modelo del Ajax y que una cesión podría ser beneficiosa para todas las partes. El jugador tendría protagonismo, el Ajax reforzaría su proyecto deportivo y el Barça mantendría el control sobre uno de sus activos de futuro.

El Ajax quiere la cesión de Marc Bernal a petición del nuevo director deportivo, Jordi Cruyff.



[Vía @sport ] pic.twitter.com/RFsnrEBryT — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 24, 2026

La cesión como solución estratégica

La opción que se baraja no pasa por un traspaso definitivo, sino por una cesión al Ajax cuidadosamente planificada. La Eredivisie es una competición ideal para el desarrollo de futbolistas jóvenes: ritmo alto, confianza en el talento y menos presión mediática que en LaLiga.

Para Marc Bernal, el salto supondría un escenario ideal para crecer como futbolista. Jugar cada semana, asumir responsabilidades y desenvolverse en un club que apuesta sin complejos por la juventud puede marcar la diferencia en su carrera. Para el Ajax, sería una incorporación alineada con su identidad histórica. Y para el Barça, una forma de proteger su patrimonio deportivo mientras favorece la evolución del jugador.

En los despachos del Camp Nou el debate está abierto. Nadie quiere “regalar” talento, pero tampoco frenar el crecimiento de una promesa por falta de oportunidades. El mercado de fichajes, una vez más, obliga a tomar decisiones que miran más allá del corto plazo. Jordi Cruyff ya ha empezado a mover fichas en su nueva etapa en Ámsterdam. Su conocimiento del Barça le permite anticiparse y detectar oportunidades que otros no ven. El interés por Marc Bernal es real y responde a una lógica deportiva clara.