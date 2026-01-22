Del Barça al Real Madrid: Florentino sueña con fichar a la estrella de Hansi Flick

El Real Madrid sigue rastreando el mercado en busca de un centrocampista diferencial. Con dudas internas en la medular, Florentino Pérez apunta alto y sueña con un nombre propio del eterno rival: Pedri, la gran estrella del Barça de Hansi Flick.

El centro del campo, la gran preocupación del Real Madrid

En los despachos del Santiago Bernabéu hay una convicción cada vez más clara: el Real Madrid necesita reforzar su centro del campo con un futbolista que marque diferencias. La temporada ha dejado señales evidentes de que la medular blanca no termina de encontrar la regularidad deseada.

Ni Eduardo Camavinga ni Aurélien Tchouaméni han logrado rendir de forma constante al nivel que se espera de ellos. Ambos aportan físico y despliegue, pero al equipo le falta control, pausa y creatividad en momentos clave de los partidos. El único que mantiene el timón con firmeza es Fede Valverde, convertido en el auténtico guía del equipo por su carácter, liderazgo y compromiso.

Sin embargo, Valverde no puede hacerlo todo solo. Tras la salida de Toni Kroos, el Madrid echa en falta a ese centrocampista capaz de ordenar el juego, interpretar los tiempos y ofrecer soluciones bajo presión. Y ahí es donde Florentino Pérez empieza a mirar más allá de lo evidente.

Pedri, el sueño imposible que ronda Valdebebas

Según informa El Desmarque, Florentino Pérez sueña con un fichaje tan ambicioso como polémico: Pedri. No se trata de un jugador cualquiera, sino de la gran joya del FC Barcelona, el futbolista que encarna el estilo azulgrana y la pieza sobre la que gira el proyecto de Hansi Flick. Pedri representa justo lo que el Real Madrid siente que le falta: visión, inteligencia táctica, capacidad para asociarse y mandar en el centro del campo. A pesar de sus problemas físicos, cuando está sano marca la diferencia y eleva el nivel colectivo del Barça.

Florentino sabe que es una operación extremadamente difícil, casi utópica. Pedri es intocable en el Camp Nou, símbolo del presente y del futuro azulgrana. Además, el factor emocional y la rivalidad histórica hacen que un traspaso directo entre Barça y Madrid sea prácticamente impensable. Pero eso no impide que el presidente blanco sueñe.

Un deseo que define la ambición del Madrid

En Valdebebas son conscientes de que fichar a Pedri es, hoy por hoy, casi imposible. Pero el simple hecho de que su nombre esté sobre la mesa dice mucho de la ambición del Real Madrid. El club no busca parches ni soluciones a corto plazo: quiere un centrocampista generacional, alguien capaz de liderar la medular durante una década. Mientras tanto, el Barça respira tranquilo. Pedri es la estrella de Flick, el eje sobre el que se construye el nuevo proyecto deportivo. Su compromiso con el club y su importancia en el vestuario lo convierten en una pieza blindada.

El sueño de Florentino puede no hacerse realidad, pero refleja una necesidad real: el Real Madrid quiere volver a dominar los partidos desde el centro del campo. Y si para ello hay que mirar incluso al eterno rival, el presidente no tiene reparos en hacerlo, aunque sepa que el camino está lleno de obstáculos.