La llegada de Adeyemi al Barça obliga a un jugador a hacer las maletas

El mercado de fichajes todavía tiene varias semanas por delante, pero en el Barça ya empiezan a tomar forma algunas decisiones importantes. La dirección deportiva quiere aprovechar las oportunidades que ofrece el verano para reforzar el equipo, aunque eso también obligará a revisar el futuro de varios futbolistas que, hasta hace poco, parecían tener un sitio asegurado.

Hansi Flick fue muy claro cuando terminó la pasada temporada. El técnico quiere una plantilla con más velocidad, más desborde y alternativas para cambiar los partidos desde el banquillo. Ese perfil encaja a la perfección con Karim Adeyemi, un jugador que lleva tiempo en la agenda azulgrana y cuya llegada ha ganado fuerza en los últimos días.

El alemán reúne muchas de las cualidades que busca el Barça. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas, ataca bien los espacios y ofrece una profundidad que el equipo ha echado en falta en varios momentos de la temporada. Si la operación termina cerrándose, Flick dispondrá de un nuevo recurso para un ataque que cada vez tendrá más competencia.

Sin embargo, cada incorporación también tiene consecuencias. La plantilla no puede seguir creciendo sin hacer sitio a los nuevos fichajes y, por ese motivo, el club ya trabaja en diferentes escenarios para equilibrar la delantera antes del cierre del mercado.

Roony Bardghji, el gran perjudicado

Quien más puede notar la llegada de Adeyemi es Roony Bardghji. El joven extremo sueco aterrizó en Barcelona como una apuesta de futuro y el club sigue confiando en su talento, pero la realidad es que tendrá muy complicado encontrar minutos si la competencia continúa aumentando.

Lamine Yamal parte con ventaja en los planes de Flick. A eso hay que sumar la llegada de Anthony Gordon y la posibilidad de que Adeyemi también vista de azulgrana. Con ese panorama, las opciones de Bardghji se reducen de forma considerable y el Barça ya estudia cuál puede ser la mejor solución para que siga creciendo.

La idea que más fuerza tiene en estos momentos pasa por una cesión. En el club consideran que lo más importante es que juegue con continuidad, algo que ahora mismo parece complicado en el Camp Nou. Tampoco se descartan otras alternativas si aparece una propuesta interesante, aunque la intención sigue siendo mantener el control sobre uno de los jóvenes con más proyección de la plantilla.

Todavía no hay ninguna decisión definitiva y el mercado puede cambiar muchas cosas. Aun así, en el Barça son conscientes de que la llegada de nuevos refuerzos obligará a tomar decisiones difíciles. Si Adeyemi acaba firmando, todo apunta a que Bardghji será uno de los primeros nombres en buscar una salida para disponer de los minutos que necesita.