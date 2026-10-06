La nueva estrella que quiere jugar en el Barça con Pedri: Deco ya trabaja en su fichaje

El Barça ya empieza a mirar más allá de las necesidades inmediatas. Deco sabe que mantener un equipo competitivo durante varias temporadas exige adelantarse al mercado y detectar futbolistas capaces de adaptarse al estilo azulgrana antes de que su precio se dispare. Y uno de los perfiles que más convence en los despachos tiene precisamente muchas de las características que busca el director deportivo: juventud, calidad técnica, polivalencia y margen para seguir creciendo.

La banda izquierda es una de las posiciones que el club sigue analizando. No necesariamente se busca un extremo clásico, sino un jugador capaz de aparecer por fuera y, al mismo tiempo, asociarse por dentro con futbolistas como Pedri y Rodri. Esa idea permitiría a Hansi Flick tener una alternativa diferente en determinados partidos, especialmente cuando el Barça necesite acumular talento entre líneas y dominar a través de la posesión.

Ahí aparece un nombre que lleva tiempo siendo seguido y cuya evolución no ha pasado desapercibida. Su fútbol encaja con la intención de construir un Barça cada vez más técnico alrededor de sus grandes centrocampistas. Además, desde el entorno de la operación existe un factor que puede resultar determinante: la posibilidad de vestir de azulgrana gusta al futbolista y compartir equipo con Pedri sería uno de los grandes atractivos.

Alberto Moleiro gana fuerza en los planes de Deco

El jugador que convence especialmente a Deco es Alberto Moleiro. El canario ofrece unas características diferentes a las de otros extremos relacionados con el Barça, como Nico Williams. Su principal virtud no pasa únicamente por ganar metros en velocidad, sino por su facilidad para recibir entre líneas, combinar en espacios reducidos y participar activamente en la elaboración.

Moleiro puede arrancar desde la izquierda sin permanecer pegado permanentemente a la banda. Tiene capacidad para desplazarse hacia zonas interiores, ejercer de mediapunta e incluso retrasar su posición para entrar en contacto con el balón. Esa movilidad es precisamente uno de los aspectos que más atraen de su perfil.

Su posible conexión con Pedri también genera expectativas. Los dos comparten origen canario y una manera muy asociativa de interpretar el fútbol. Si a esa sociedad se añade Rodri en la base de la jugada y Lamine Yamal generando desequilibrio desde la derecha, Flick podría disponer de una estructura con muchísimo talento técnico.

El Barça sabe, sin embargo, que no estará solo si finalmente decide avanzar. El crecimiento de Moleiro puede provocar que aparezcan otras propuestas importantes, por lo que Deco quiere mantenerse bien colocado ante cualquier oportunidad de mercado. La predisposición del jugador podría jugar a favor del conjunto catalán si llega el momento de elegir.

Todavía habrá que comprobar las condiciones económicas y las prioridades del próximo mercado. Pero el nombre ya está sobre la mesa y gusta mucho en Barcelona. Moleiro quiere dar un salto importante en su carrera y la posibilidad de jugar en el Barça junto a Pedri puede convertirse en un argumento decisivo si Deco termina dando el paso definitivo por su fichaje.