Lamine Yamal se ha convertido en un foco de conflicto en el vestuario del Barça

Lamine Yamal se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo y una pieza fundamental en el FC Barcelona. Cuando él está bien y así lo demuestra en el terreno de juego, el Barça está bien. Por eso, parte del vestuario le ha pedido al futbolista que se controle un poco después de haberse convertido en un foco de conflicto importante que podría afectar al club.

Se trata de su relación con Hansi Flick, ya que ambos se han distanciado desde la temporada pasada. El curso anterior, el primero del alemán en el banquillo, tenían un buen trato e incluso era de padre e hijo, teniendo en cuenta que Lamine aún no había cumplido la mayoría de edad y el entrenador se estaba adaptando a la entidad azulgrana y a la vida en Barcelona en su primer año.

Lamine Yamal se ha convertido en un problema en el vestuario del Barça

Sin embargo, la situación ha cambiado un poco durante esta segunda campaña. Tanto el técnico como el delantero no tienen el trato que tenían de antaño y Lamine ya no obedece tanto como en el pasado, algo que ha comportado algún que otro problema con Flick, que no se dejará achantar por él, a pesar de que es uno de los jugadores más importantes para el Barça.

Por eso, en el vestuario le han pedido que se suavice su relación con el alemán para que todo fluya como la temporada pasada, teniendo en cuenta que en el curso anterior, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico fueron a una para conseguir todos los objetivos y los títulos que al final se acabaron ganando, algo que ha cambiado de manera drástica durante esta campaña.

Su relación con Flick ha empeorado desde la temporada pasada

Y ahí, han entrado algunos pesos pesados del vestuario, como los capitanes o los jugadores experimentados, que le han rogado a Lamine que no destruya todo lo que construyeron el año pasado y que suavice su relación con Flick para evitar problemas de cara al futuro, especialmente al ser él uno de los futbolistas cruciales para el proyecto y el alemán un buen entrenador para el conjunto azulgrana.