Flick señala el problema en el vestuario del Barça, tres jugadores salen mal, perjudican

El FC Barcelona está viviendo un momento complicado. A pesar de que el conjunto azulgrana consiguió la victoria en el partido de Liga contra el Girona en el último minuto, el juego del equipo sigue sin convencer y está lejos del nivel que se vio la temporada pasada, cuando volaban en el terreno de juego. Por eso, Hansi Flick ha señalado el problema en el vestuario del Barça.

Y ahí, tres jugadores han salido perjudicados de esta situación, ya que el punto más débil del Barça este curso está siendo el aspecto físico. El equipo ha pegado un bajón considerable de rendimiento, como dejan claros los números, ya que respecto al curso pasado, se corre menos, se presiona menos y se sufre más, poniendo el foco en varios futbolistas que no están a su mejor nivel.

El Barça está sufriendo un bajón físico considerable en esta temporada

Algunos como Jules Kounde, Marc Casadó o Lamine Yamal no están en su mejor plenitud física y el equipo lo está sufriendo. Especialmente el primero, ya que es uno de los baluartes en defensa, pero su inicio de temporada está siendo muy cuestionable, más aún si, en el apartado físico, uno de los aspectos en los que más tendría que destacar el francés, queda señalado por completo.

Con el centrocampista, su presencia en el terreno de juego dificulta un poco que el Barça sea fuerte en la medular, y aunque a nivel táctico es muy buen jugador, su fragilidad física está perjudicando un poco al conjunto azulgrana. Pasa lo mismo con el extremo, que a pesar de que es uno de los mejores del mundo, no está al nivel físico esperado en este inicio de campaña.

Algunos jugadores están siendo señalados por su rendimiento

De hecho, las lesiones están perjudicando gravemente a Lamine en las últimas semanas y no consigue alcanzar el 100%, lo que necesita el Barça para volver a ser un equipo peligroso. Hay un cambio considerable en el aspecto físico respecto a la temporada pasada y el conjunto azulgrana lo está sufriendo considerablemente. Flick ha detectado el problema, pero está por ver si se encontrará la solución antes de que sea demasiado tarde.