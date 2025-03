Lewandowski ha dejado de dirigirle la palabra y no es el único en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski sigue abriendo focos de conflicto dentro del vestuario azulgrana. Cómo ya contamos la semana pasada, era un secreto a voces que el ariete polaco no tiene relación alguna con Raphinha, Lamine Yamal y el clan de la selección española. Un Lewandowski que está, prácticamente, solo en el vestuario donde solo tiene el apoyo de su compatriota Szczęsny.

Además, Lewandowski se queja de las pocas asistencias que recibe de Lamine Yamal y de las pocas combinaciones que le ofrece Raphinha por el flanco zurdo. Lamine está completando la temporada con más asistencias y Lewandowski no lo valora, a pesar de que sus números están fuera de lo común de un futbolista que cumplirá 37 años este año. Pero Levy tiene otra víctima en el vestuario.

Ansu Fati ha dejado de tener relación con Lewandoeski

Ansu Fati está más fuera que dentro del club. El ‘10’ azulgrana no entra ni en las convocatorias de Hansi Flick. El técnico teutón lo citó en el mes de enero a su despacho para decirle que no cuenta con él. A pesar de ello, Ansu sigue esforzándose al máximo en los entrenos y no tira la toalla. Pero la realidad es mucho más cruda y, a pesar de las presiones de su padre Bori Fati, el delantero blaugrana parece que tiene los días contados.

De hecho, Lewandowski ha sido el último del vestuario en marginarlo. En dejarlo en el ostracismo más absoluto. El delantero polaco considera que Ansu está más fuera que dentro del equipo y que no hay motivo para que se lo deba integrar en el grupo. Una acción que deja a Ansu Fati en una situación muy crítica.

Ansu Fati, un problema para el Barça

El futbolista originario de Guinea-Bisáu tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y es una losa que el Barça no se puede permitir arrastrar si quiere ajustar el límite salarial que le exige LaLiga a Joan Laporta. Esto se ha traducido en que Joan Laporta haya dado la consigna a Flick de que ya no le dé más minutos a Ansu Fati. Que el jugador acabe por desquiciarse y querer abandonar el club. Un club en el que se formó y siempre había soñado en triunfar.