Lewandowski tiene un foco de conflicto en el vestuario del Barça

La directiva del Barça y Hansi Flick están preocupados por una situación impensada que tiene en jaque la armonía del vestuario. En los últimos encuentros, varios futbolistas alzaron la voz para manifestar su malestar con Robert Lewandowski. El delantero polaco está en la mira por algunas actitudes dentro del campo de juego y por su relación con Lamine Yamal.

Los referentes de la plantilla entienden que el veterano de 36 años no colabora con el equipo en la recuperación de la pelota, algo que consideran fundamental para el sistema de juego que propone Flick. De lo contrario, los rivales pueden avanzar con el balón dominado y tienen el tiempo necesario para colocar pases al espacio, una de las facetas que más sufre el actual puntero de LaLiga. A pesar de esta queja, el ex Bayern Múnich hace otra lectura de la situación y sostiene que él está para recibir cerca del área y marcar goles. Ante este panorama, el técnico del Barça intenta equilibrar las partes para evitar un conflicto mayor.

Lewandowski, en la mira

El polaco, por su parte, también ha expresado su descontento con la forma en que ataca el equipo, a pesar de ser el goleador de la plantilla y de LaLiga. Para él, si Lamine lo asistiera con más frecuencia, tendría más goles y el equipo podría resolver los partidos con mayor facilidad.

Un dato que respalda su planteo es que Yamal ha dado más asistencias que en temporadas anteriores, pero Lewandowski no ha sido el principal beneficiado por esta nueva faceta de su juego. Sin embargo, no se trata de un problema personal, sino futbolístico. Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres tienen mayor velocidad para picar en diagonal al espacio, algo que el delantero de 36 años no puede hacer con la misma eficacia. Son estilos distintos, pero a Lamine le favorece más asociarse con jugadores que atacan el espacio.

La renovación de Yamal

Joan Laporta no está preocupado por estos roces y confía en que se resolverán más temprano que tarde. Lo que realmente lo desvela es la renovación de contrato de la joya culé.

Jorge Mendes, representante del jugador de 17 años, fue contundente: “Va a renovar”. Sin embargo, Laporta no se confía hasta tener la rúbrica de Lamine en el documento.