Lewandowski, y no es el único, molesto por la vida que lleva Lamine Yamal fuera del Barça

Robert Lewandowski es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y uno de los pesos pesados dentro del vestuario. Por eso, el polaco, siendo uno de los más veteranos, quiere evitar que el equipo se rompa y controla a algunos futbolistas, especialmente a los más jóvenes, para que no la líen. Y ahí, el ariete está molesto por la vida que está llevando Lamine Yamal.

El extremo está constantemente en el punto de mira por sus actuaciones fuera de los terrenos de juego y por la actitud que lleva fuera del Barça, algo que preocupa al club y también dentro del vestuario. Y su comportamiento no ha pasado desapercibido por Lewandowski, que ya le ha advertido en más de una ocasión de que debería ser más discreto y dejar de estar siempre en el centro de la polémica.

Lewandowski está molesto por la vida que lleva Lamine fuera del Barça

El último episodio que ha salido de Lamine estuvo relacionado con la fiesta que asistió en Luz de Gas el pasado viernes, según ha informado 'El Periódico'. El jugador fue visto con su grupo de amigos en un reservado de la discoteca, a pesar de que tenía que guardar reposo absoluto por el tratamiento que se realizó por la lesión de pubalgia y que le impidió ir con la selección española.

Sin embargo, el futbolista estuvo de fiesta hasta altas horas de la madrugada y, además, algunos aspectos fueron muy polémicos, teniendo en cuenta que se aseguró que solo mujeres podían subir a los reservados y tomarse lo que quisieran, precisamente el lugar donde estaba Lamine y su grupo de amigos. La citada información también afirmó que el extremo salió del local aproximadamente a las 03:30 horas.

El delantero polaco le ha recomendado más discreción al extremo catalán

No es la primera vez que Lewandowski le ha tenido que cantar las cuarenta a Lamine, ya que el polaco también fue muy duro con él en la primera temporada total del joven en el Barça. El ariete sabe que el catalán puede convertirse en uno de los mejores en los próximos años y no quiere que tire su carrera a la borda por sus actuaciones fuera del conjunto azulgrana y de los terrenos de juego.