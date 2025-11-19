Lamine Yamal, de mal en peor, lesionado, pero de fiesta en Barcelona a altas horas de la madrugada

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y una pieza indispensable en el FC Barcelona. Sin embargo, su vida fuera de los terrenos de juego continúa comportando mucha polémica después de que se haya hecho público que, estando lesionado de la pubalgia, se fue de fiesta en Barcelona a altas horas de la madrugada el pasado viernes, yendo de mal en peor.

El extremo estuvo en la discoteca Luz de Gas en un reservado, donde Lamine desconectó junto a un grupo de amigos, aunque con un amplio dispositivo de seguridad para evitar que imágenes suyas se hicieran públicas y se supiera que estuvo de fiesta hasta altas horas de la noche. Aun así, esto se acabó sabiendo, volviendo a colocar al jugador del Barça en el punto de mira.

Lamine Yamal, pillado de fiesta en Barcelona a altas horas de la madrugada

La norma más estricta que colocó el futbolista a la hora de entrar en este reservado de una fiesta llamada 'Shark' y organizada por la discoteca Luz de Gas fue que no se permitieran nada de móviles, teniendo en cuenta que no hubo ningún anuncio de que Lamine estaría allí durante la noche del jueves 13 al viernes 14 de noviembre. Además, se produjo en una zona VIP y apartado de la pista de baile.

Por otra parte, para acceder al entorno de Lamine, según la información, solo lo tenían permitido las mujeres, que tenían barra libre para tomar lo que quisieran. El jugador acabó saliendo de la discoteca junto a su grupo de amigos en torno a las 03:30 horas, a pesar de que la fiesta estaba programada que acabase alrededor de las 05:00. Aun así, el daño ya estaba hecho.

El extremo tenía que estar reposando de su lesión de pubalgia

Lamine Yamal se encuentra en plena recuperación de su pubalgia y de hecho, la selección española lo tuvo que desconvocar de los últimos partidos clasificatorios al Mundial 2026 por un tratamiento conservador que le realizaron los médicos del Barça. Sin embargo, y en vez de hacer reposo absoluto, como se aseguró que tenía que hacer el extremo, decidió irse de fiesta.