Ni Hansi Flick ni Deco lo quieren: su futuro está lejos del Barça

El FC Barcelona afronta la recta final de la planificación deportiva con buena parte del trabajo ya realizado. Después de varias incorporaciones importantes y de cerrar las renovaciones consideradas estratégicas, el club centra ahora todos sus esfuerzos en la operación salida. Hansi Flick quiere comenzar la temporada con una plantilla definida y sin futbolistas que apenas vayan a tener protagonismo.

En los despachos del Camp Nou existe una idea muy clara: reducir el número de efectivos y dar salida a aquellos jugadores que no entran en los planes del entrenador. No se trata únicamente de liberar masa salarial, sino también de evitar que haya futbolistas condenados a pasar gran parte del curso entre el banquillo y la grada.

Uno de los casos que más preocupa en el club es el de un joven atacante que llegó hace apenas un año como una apuesta de futuro. Su talento nunca ha estado en duda, pero la competencia ha aumentado de forma considerable y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva creen que su mejor opción pasa por continuar su carrera lejos de Barcelona.

Flick le deja claro que necesita salir para seguir creciendo

El futbolista perjudicado es Roony Bardghji. El extremo sueco aterrizó en el Barça como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo, pero su primera temporada no terminó de cumplir las expectativas. Dejó algunos destellos de calidad, aunque nunca consiguió hacerse un hueco fijo en las rotaciones del primer equipo.

Su situación se ha complicado todavía más durante este verano. La llegada de nuevos refuerzos para el ataque ha reducido aún más sus opciones de jugar con regularidad y Hansi Flick considera que mantenerlo en la plantilla no beneficiaría ni al club ni al propio futbolista. El técnico quiere que tenga minutos, algo que ahora mismo resulta muy complicado en el Barcelona.

Deco comparte esa visión. La dirección deportiva entiende que Bardghji sigue teniendo un enorme potencial y no descarta una cesión para que continúe creciendo, aunque tampoco cerraría la puerta a un traspaso si llega una oferta importante. El objetivo es encontrar la mejor solución tanto para el jugador como para la planificación deportiva del equipo.

El problema es que el atacante todavía confía en hacerse un sitio en el Barça y no tiene intención de rendirse fácilmente. Su deseo es convencer a Flick durante las próximas semanas, aunque el mensaje que ha recibido desde el cuerpo técnico ha sido muy claro: la competencia es enorme y los minutos serán muy difíciles de conseguir.

Mientras tanto, varios clubes europeos siguen muy atentos a su situación y estudian la posibilidad de incorporarlo antes del cierre del mercado. En el Camp Nou esperan que las conversaciones avancen pronto, ya que consideran que una salida permitiría al futbolista seguir evolucionando y ayudaría al Barça a completar una plantilla más equilibrada para afrontar una temporada en la que volverá a pelear por todos los títulos.