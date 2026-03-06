Bombazo con Griezmann: el Orlando City mueve ficha y espera una decisión clave

El futuro de Antoine Griezmann podría dar un giro importante en los próximos meses. El delantero del Atlético de Madrid ha despertado el interés del Orlando City SC, que ya ha iniciado contactos para intentar su fichaje. La operación depende ahora de una decisión clave entre el jugador y el club rojiblanco.

El final de una etapa en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann ha sido uno de los grandes símbolos del Atlético de Madrid durante la última década. Su talento, compromiso y capacidad para decidir partidos lo han convertido en una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo del club.

Sin embargo, todo indica que su etapa en el equipo dirigido por Diego Simeone podría estar acercándose a su final. A pesar de seguir siendo un jugador importante en LaLiga y en las competiciones europeas, el delantero francés empieza a contemplar nuevos desafíos para el tramo final de su carrera.

En ese contexto aparece la posibilidad de dar el salto a la Major League Soccer, una competición que en los últimos años ha atraído a varios futbolistas europeos de primer nivel. El Orlando City se ha posicionado como uno de los clubes más interesados en incorporar al atacante francés. La franquicia estadounidense considera que Griezmann puede convertirse en una de las grandes figuras de la MLS tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Orlando City ya ha iniciado conversaciones

El interés del Orlando City no es solo una idea sobre la mesa. Según diversas informaciones, el club estadounidense ya ha iniciado conversaciones con el Atlético de Madrid para explorar la posibilidad de fichar a Griezmann.

El plan del equipo de Florida es claro: intentar cerrar un acuerdo que permita al delantero llegar a la MLS como agente libre en el próximo mercado de verano. Se trataría de una operación estratégica que permitiría al club reforzar su proyecto deportivo con uno de los nombres más reconocidos del fútbol europeo.

🚨🇺🇸 Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month.



Understand Orlando City already started talks with Atléti also over potential FREE deal only for the summer.



Final decision up to Griezmann and Atléti. pic.twitter.com/W3Uth4HbQG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

Por ahora, la oferta del Orlando City está vinculada al actual mercado de fichajes de la MLS, que se cierra el próximo 26 de marzo. Si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha, el club estadounidense no descarta volver a intentar la operación en el mercado de verano. La estrategia del Orlando City es mantener el contacto con el entorno del jugador y esperar el momento adecuado para presentar una propuesta definitiva.

La decisión final será de Griezmann y del Atlético

A pesar del interés del club estadounidense, la situación todavía no está cerrada. El futuro de Antoine Griezmann depende de dos factores principales: su propia decisión y la postura del Atlético de Madrid.

Por el momento, todo apunta a que el delantero continuará en el club rojiblanco hasta el final de la temporada. El Atlético sigue compitiendo en LaLiga y mantiene objetivos importantes en el calendario, por lo que el equipo no contempla movimientos que puedan alterar la dinámica del vestuario en este momento.

En el entorno del jugador tampoco existe prisa. Griezmann se encuentra cómodo en el Atlético de Madrid, pero al mismo tiempo observa con interés la posibilidad de vivir una nueva experiencia en el fútbol estadounidense.

La MLS ha crecido mucho en los últimos años y cada vez resulta más atractiva para futbolistas que buscan un nuevo reto deportivo y personal. Por ahora, el escenario está abierto. Orlando City espera paciente, el Atlético mantiene su posición y Griezmann continúa centrado en la temporada. Pero el verano podría traer cambios importantes. Y si finalmente el delantero francés decide dar el salto a la MLS, el Orlando City quiere ser el club que abra esa nueva etapa en su carrera.