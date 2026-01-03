Decisión tomada por Simeone: salida cerrada en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se mueve con decisión en el mercado invernal y prepara cambios relevantes en su plantilla. Con el visto bueno del Cholo Simeone, el conjunto rojiblanco tiene prácticamente cerrada una salida que marcará el próximo paso en su planificación deportiva.

El Atlético ajusta su plantilla en pleno mercado

El Atlético de Madrid no quiere quedarse quieto en este mercado de invierno. Con la temporada avanzando y los objetivos todavía abiertos en LaLiga, el club ha decidido mover piezas para optimizar su plantilla. La dirección deportiva, en sintonía con el cuerpo técnico, considera necesario ajustar roles, liberar espacio y facilitar salidas que permitan a algunos futbolistas encontrar el protagonismo que no están teniendo en el Metropolitano.

Tras la reciente marcha de Javi Galán, el Atlético se prepara para cerrar una segunda salida. No se trata de una decisión traumática ni forzada, sino de una operación meditada que responde tanto a criterios deportivos como a la situación del jugador implicado. Diego Simeone ha sido claro internamente: nadie debe quedarse sin minutos si existe una opción beneficiosa para todas las partes.

🗣️❤️🤍 Javi Galán en IG.



“Rojiblancos”.



“Llegué aquí con mucha ilusión y con ganas de aprovechar cada oportunidad. Durante este tiempo he intentado dar siempre lo mejor de mí, aprender, crecer y estar a la altura de esta camiseta”.



“Quiero dar las gracias al club por la… pic.twitter.com/39luEpeKvP — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) December 26, 2025

Giacomo Raspadori, muy cerca de cambiar de aires

El protagonista es Giacomo Raspadori, que afronta horas decisivas en su etapa como rojiblanco. El delantero italiano, una de las apuestas más ambiciosas del Atlético el pasado verano tras su llegada desde el SSC Napoli, está muy cerca de salir rumbo a la AS Roma.

El mercado invernal ha ido acelerando una negociación que llevaba días gestándose. En el Atlético no existe malestar con su rendimiento. Simeone ha valorado positivamente su actitud, su profesionalidad y su impacto cuando ha tenido minutos, pero la fuerte competencia ofensiva ha limitado seriamente su continuidad en LaLiga y en el resto de competiciones.

Raspadori ha participado en 14 encuentros oficiales, aunque solo fue titular una vez en el campeonato liguero. En total, apenas ha superado los 400 minutos de juego. Aun así, sus cifras no pasan desapercibidas: dos goles y tres asistencias, con una participación directa en gol cada 82 minutos. Datos que hablan bien de su rendimiento, aunque no hayan sido suficientes para consolidarlo.

La Roma aprieta y el acuerdo se desbloquea

El Atlético tenía clara su postura inicial: solo contemplaría una salida si recuperaba la inversión realizada, cifrada en unos 22 millones de euros más variables. Esa exigencia frenó los primeros contactos, ya que la Roma apostaba por una cesión con opción de compra, fórmula habitual en su planificación económica.

En las últimas horas, el club italiano ha elevado su propuesta. Las posturas se han acercado y el acuerdo entre entidades está muy avanzado. Sobre la mesa sigue una cesión hasta junio con opción de compra no obligatoria, con un montante global que podría acercarse a las pretensiones rojiblancas.

El factor deportivo ha sido clave. En Roma, Raspadori se reencontraría con Gian Piero Gasperini, un técnico que confía en su perfil y le garantiza un rol mucho más protagonista en la Serie A.

🚨🟡🔴 AS Roma have improved their bid to sign Giacomo Raspadori with final agreement now close with Atlético Madrid.



Initial loan with buy option clause included.



Deal now depends on personal terms being discussed with Raspadori.@MatteMoretto 🇮🇹 pic.twitter.com/JPOeTTpuyI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Una salida entendida por todas las partes

En el Atlético asumen que no era el escenario ideal, pero entienden la postura del jugador. Raspadori no ha forzado su marcha, aunque sí ha transmitido su deseo de jugar más, pensando también en el próximo Mundial y en la exigente repesca que deberá afrontar Italia en marzo.

El club valora su comportamiento ejemplar y no le cierra la puerta de cara al futuro. Si nada se tuerce, la salida se cerrará en las próximas horas. Una etapa corta en Madrid que termina sin ruido, con respeto y con la sensación de que, en este caso, la decisión tomada por Simeone era la más lógica para todos.