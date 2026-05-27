Eder Sarabia deja el Elche CF y explica el verdadero motivo de su decisión

La noticia sorprendió muchísimo dentro del entorno del Elche. Nadie esperaba que Eder Sarabia anunciara su salida justo después de conseguir la permanencia y dejar al equipo en uno de los mejores momentos de los últimos años. Pero el técnico vasco apareció en rueda de prensa y habló con una sinceridad poco habitual en el fútbol actual. Sin esconder nada, sin frases vacías, y dejando claro que, esta vez, su decisión no tiene que ver con dinero ni con otro banquillo.

Sarabia decidió parar para recuperar parte de su vida

El entrenador explicó que necesita desconectar del fútbol durante un tiempo y lo dijo de una forma muy humana. Reconociendo que esta profesión muchas veces te acaba alejando de las personas más importantes de tu vida.

Sarabia habló de sus hijos pequeños, de su mujer, de sus amigos, incluso de sus padres. Y dejó una reflexión bastante dura sobre lo que supone vivir constantemente bajo la presión de entrenar. El fútbol desde fuera parece apasionante, pero por dentro muchas veces desgasta muchísimo más de lo que la gente imagina.

El técnico del Elche reconoció que siente que durante este tiempo ha descuidado demasiadas cosas personales y por eso tomó una decisión que llevaba días rondándole la cabeza.

La conversación definitiva llegó después de lograr el objetivo

Sarabia contó que hasta el último partido estuvo completamente centrado en salvar al equipo, no quería distraerse, ni tomar decisiones importantes antes de asegurar la permanencia. Pero una vez terminado todo, necesitó parar y pensar con calma.

Eder Sarabia: "Ser entrenador es muy exigente. A veces desatiendes otras cosas que son muy importantes: tengo dos niños pequeños y la relación con mi mujer, que me gustaría que fuera mejor. No vamos a entrenar a otro equipo".pic.twitter.com/H8qqe0jQTC — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 27, 2026

La conversación definitiva llegó junto a su mujer y ahí entendió que necesitaba bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia. Además, dejó claro que no se marcha para entrenar a otro club. Ni tiene pensado empezar otro proyecto inmediatamente. Su intención es tomarse unos meses completamente alejado de los banquillos, respirar, ordenarse mentalmente y recuperar una normalidad que muchas veces el fútbol profesional te quita casi sin darte cuenta.

El Elche pierde mucho más que a un entrenador

La salida de Sarabia deja un vacío importante dentro del club, porque más allá de los resultados, consiguió conectar muchísimo con la afición. Llegó en un momento complicado, con el equipo en Segunda División, y en muy poco tiempo cambió completamente la dinámica del Elche.

Primero logró el ascenso directo a Primera y después consiguió mantener al equipo en la máxima categoría. Todo eso batiendo además récords históricos de puntos. Por eso la noticia ha generado tanta sorpresa entre los aficionados. Incluso dentro del club daban prácticamente por hecha su continuidad.

El propio propietario del Elche había transmitido hace apenas unos días muchísima tranquilidad sobre el futuro del entrenador, pero Sarabia tenía otra idea en la cabeza. Esta vez priorizó algo que muchas veces en el fútbol queda olvidado: su vida personal. Aun así, dejó claro que su relación con el Elche seguirá siendo especial. Mantendrá su abono del club y aseguró que esta despedida no es un cierre definitivo, más bien un hasta luego.