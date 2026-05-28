El adiós de Míchel Sánchez al Girona FC deja en shock a toda la afición

Hay despedidas que duelen más que otras. Y la de Míchel Sánchez en el Girona es una de esas que cuesta muchísimo aceptar para la afición. Porque no se marcha solo un entrenador. Se va la persona que llevó al club a vivir los mejores años de toda su historia. Después de cinco temporadas inolvidables, el técnico madrileño no continuará en el banquillo rojiblanco y el anuncio dejó completamente tocados a muchos seguidores del Girona.

Míchel cambió para siempre la historia del Girona

Cuando llegó en el verano de 2021, el Girona estaba lejos de imaginar todo lo que iba a vivir poco después. Míchel aterrizó en Montilivi con una idea de fútbol muy clara. Valiente, ofensiva y distinta a muchas otras propuestas que se veían en Segunda División.

Poco a poco consiguió conectar con el equipo y también con la afición yel resultado terminó siendo histórico. Primero llegó aquel ascenso inolvidable a Primera División después del playoff. Una noche que muchos aficionados todavía recuerdan como uno de los momentos más emocionantes en la historia del club, pero lo más increíble vino después. Porque el Girona no solo logró mantenerse en Primera. También consiguió competir contra equipos muchísimo más poderosos hasta clasificarse para la Champions League por primera vez. Algo que hace unos años parecía completamente imposible.

El descenso ha terminado cambiándolo todo

La última temporada ha sido muchísimo más complicada. El equipo nunca ha logrado encontrar estabilidad y ha acabado descendiendo a Segunda División en la última jornada. Y aunque dentro del club existe muchísimo respeto hacia Míchel Sánchez, ambas partes han entendido que había llegado el momento de cerrar una etapa.

Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



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La noticia ha sorprendido mucho porque nadie se esperaba que Michel dejara el Girona. Pero la sensación general dentro del club es que el proyecto necesitaba empezar desde otro punto después de un golpe tan duro como el descenso. Aun así, nadie olvida todo lo que ha hecho durante estos años. Porque más allá de los resultados, Míchel ha conseguido darle identidad al Girona FC.

El equipo ha tenido una forma muy reconocible de jugar, ha competido sin miedo y ha conseguido que muchísima gente en España empezara a mirar al Girona con admiración. Y eso es algo muy difícil de lograr en el fútbol actual.

Montilivi despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia

El propio comunicado del club ha dejado claro el enorme cariño que existe hacia Míchel Sánchez dentro de la entidad, y no es para menos. Ha disputado 221 partidos oficiales, ha logrado un ascenso, una clasificación histórica para la Champions League y una conexión muy especial con la afición. Pocos entrenadores han conseguido dejar una huella tan profunda en tan poco tiempo. Por eso la noticia ha dejado tan tocado al gironismo.

Durante estos años parecía imposible imaginar al Girona FC sin Míchel en el banquillo. Muchos aficionados sienten que él ha representado perfectamente el crecimiento del club. La ilusión, la ambición y también la humildad con la que el Girona ha logrado competir contra gigantes del fútbol español.

Ahora empieza una nueva etapa llena de incertidumbre. El club tendrá que reconstruirse otra vez en Segunda División y buscar el camino para regresar cuanto antes a Primera. Mientras tanto, Míchel se marcha dejando algo mucho más importante que resultados, deja recuerdos, partidos históricos, noches inolvidables y la sensación de haber cambiado para siempre la historia del Girona FC.