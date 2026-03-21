El Athletic, en apuros: la situación de Iñaki Williams complica todo

El Athletic Club no encuentra respuestas en LaLiga y una de sus piezas clave, Iñaki Williams, atraviesa su momento más delicado. Su rendimiento preocupa en San Mamés.

Un Athletic lejos de lo esperado

La temporada del Athletic Club está dejando más sombras que luces. Lo que comenzó con ilusión y expectativas altas, especialmente por su participación en competiciones europeas, se ha ido desinflando con el paso de las jornadas. En LaLiga, el equipo rojiblanco se encuentra lejos de los puestos europeos, una situación que ha generado inquietud en San Mamés.

La irregularidad ha sido la gran constante. El Athletic no ha logrado encadenar buenos resultados ni encontrar una identidad sólida en el campo. A esto se suma la decepción en Europa, donde el equipo no fue capaz de competir al nivel esperado, quedando eliminado antes de tiempo.

El problema no es solo de resultados, sino también de sensaciones. El equipo ha perdido capacidad para dominar los partidos y ha mostrado dificultades para generar peligro en ataque. En este contexto, la falta de referentes en momentos clave ha terminado pasando factura. La exigencia en un club como el Athletic Club siempre es alta, y cuando los resultados no acompañan, el foco se dirige inevitablemente hacia los jugadores más importantes de la plantilla.

Iñaki Williams, en el centro de las críticas

Uno de los nombres propios de esta situación es el de Iñaki Williams. El delantero, internacional con Ghana y uno de los jugadores más representativos del Athletic Club, no está firmando su mejor temporada.

Sus cifras hablan por sí solas. Con apenas tres goles y dos asistencias en casi una treintena de partidos, su aportación ofensiva está muy por debajo de lo esperado. Un dato que contrasta con su rol dentro del equipo y con la confianza que siempre ha depositado el club en él.

Más allá de los números, lo que preocupa es su impacto en el juego. En muchos encuentros, Iñaki Williams ha pasado desapercibido, sin lograr marcar diferencias ni liderar el ataque como en temporadas anteriores. Esto ha generado un creciente debate entre la afición y los analistas.

A todo ello se suma su peso dentro de la plantilla. Como uno de los jugadores mejor pagados del equipo, su rendimiento está bajo una mayor lupa. En el fútbol actual, el salario y la responsabilidad van de la mano, y en este caso, las expectativas no se están cumpliendo.

Un problema que afecta al proyecto

La situación de Iñaki Williams no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema mayor dentro del Athletic Club. Cuando un jugador clave no rinde al nivel esperado, todo el sistema se resiente.

El equipo necesita recuperar su mejor versión en el tramo final de la temporada si quiere aspirar a mejorar su posición en LaLiga. Y para ello, será fundamental que sus referentes, empezando por Iñaki Williams, den un paso adelante. Aún hay margen para reaccionar. La temporada no ha terminado y el delantero tiene tiempo para revertir su situación. Sin embargo, el margen de error cada vez es menor y la presión aumenta jornada tras jornada.

En San Mamés, la preocupación es evidente. El Athletic Club se encuentra en un momento delicado, y el rendimiento de sus jugadores clave será determinante para cambiar el rumbo. La pelota está en el tejado de Iñaki Williams, en una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.