El Athletic ya tiene elegido al relevo de Ernesto Valverde

El Athletic Club afronta un cambio importante tras la salida de Ernesto Valverde. Andoni Iraola emerge como el gran favorito para liderar el nuevo proyecto.

El fin de una etapa en el banquillo rojiblanco

El Athletic Club se prepara para abrir una nueva etapa en su historia reciente. Ernesto Valverde, uno de los técnicos más representativos del club en los últimos años, ha decidido no continuar al frente del equipo la próxima temporada, cerrando un ciclo marcado por la estabilidad, pero también por una sensación de estancamiento en los resultados.

La temporada ha dejado un sabor agridulce en San Mamés. El regreso a la Champions League había generado ilusión entre la afición rojiblanca, pero el equipo no logró competir al nivel esperado en Europa. En LaLiga, la irregularidad ha sido la tónica general, alejando al Athletic de los puestos europeos y evidenciando la necesidad de un cambio.

Valverde, que ha sido clave en el crecimiento del equipo en diferentes etapas, entiende que el proyecto necesita un nuevo impulso. Su salida no responde únicamente a los resultados, sino también a la sensación de que el ciclo ha llegado a su fin. El Athletic Club, fiel a su identidad, no quiere precipitarse, pero sí tiene claro que el próximo entrenador deberá aportar una visión renovada sin perder la esencia del club.

🚨💣 Athletic Club manager Ernesto Valverde has explained his decision to leave the club at the end of the season. 🥶👀



‘El Txingurri’ will bring his third spell at the Basque giants to an end after four highly successful years that included a return to the Champions League and… pic.twitter.com/EDnl3tC3Lr — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026

Andoni Iraola, el elegido para liderar el nuevo proyecto

Con la salida de Valverde sobre la mesa, el nombre de Andoni Iraola ha ganado fuerza hasta convertirse en el principal candidato para ocupar el banquillo del Athletic Club. El actual entrenador del Bournemouth reúne muchos de los requisitos que busca el club: juventud, ideas modernas y un profundo conocimiento de la casa.

Iraola no es un desconocido en Bilbao. Como exjugador del Athletic, conoce perfectamente la filosofía del club, la exigencia de San Mamés y la conexión con la afición. Este factor juega a su favor en un momento en el que el equipo necesita recuperar ilusión.

Su trabajo en la Premier League ha sido uno de los grandes argumentos que respaldan su candidatura. En el Bournemouth ha demostrado capacidad para competir, adaptarse a contextos exigentes y potenciar el rendimiento de sus jugadores. El Athletic ve en Iraola un perfil capaz de dar un salto competitivo al equipo. No se trata solo de un cambio de nombre, sino de una apuesta por una nueva manera de entender el juego, sin renunciar a los valores tradicionales del club.

🔴⚪️ | Andoni Iraola es el principal candidato para ser el nuevo entrenador del Athletic Club. 🇪🇸👔



❌ El técnico guipuzcoano acaba contrato esta temporada con el Bournemouth y no hay intenciones para renovar pic.twitter.com/WeHc6zqx62 — Laliga News (@laligaa_neews) March 20, 2026

Un regreso que ilusiona… pero aún por cerrar

Aunque el consenso en torno a Iraola es claro, la operación todavía no está cerrada. Las negociaciones deberán avanzar en las próximas semanas para concretar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. La predisposición, eso sí, es positiva. Iraola vería con buenos ojos regresar a Bilbao y asumir el reto de liderar al Athletic en esta nueva etapa. Para el club, su llegada supondría no solo un cambio en el banquillo, sino también un mensaje claro de renovación.

El contexto es favorable, pero no exento de complejidad. La situación contractual del técnico en la Premier League y los tiempos del mercado serán factores clave en el desenlace.

Lo que parece evidente es que el Athletic Club ya ha definido su hoja de ruta. Tras la salida de Ernesto Valverde, el club quiere iniciar una nueva era. Y todo apunta a que Andoni Iraola será el encargado de liderarla. San Mamés se prepara para un cambio. Y con él, para recuperar la ilusión de un proyecto que busca volver a competir entre los mejores.