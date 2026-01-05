El Atlético de Madrid quiere pescar en el Manchester City de Guardiola

El Atlético de Madrid, el Manchester City y el mercado de fichajes se cruzan en una operación que gana fuerza en los despachos del Metropolitano. Diego Simeone busca reforzar su defensa y el club rojiblanco ya ha puesto el foco en un futbolista contrastado del campeón de la Premier League.

Simeone señala una necesidad y el Atlético activa el mercado

El Atlético de Madrid ha decidido moverse con decisión para apuntalar una de las zonas más sensibles de su plantilla: la defensa. Tras analizar el rendimiento del equipo y el calendario que se avecina en LaLiga y en competiciones europeas, Diego Simeone ha sido claro con la dirección deportiva: hace falta experiencia inmediata. En ese contexto aparece el nombre de Nathan Aké, central del Manchester City. El club rojiblanco se ha interesado en una operación que encaja tanto a nivel deportivo como económico, consciente de la dificultad de acceder a futbolistas del equipo dirigido por Pep Guardiola.

La profundidad de plantilla del conjunto inglés ha reducido el protagonismo del defensor neerlandés, una circunstancia que el Atlético quiere aprovechar. En el Metropolitano consideran que es una oportunidad de mercado poco habitual, especialmente tratándose de un jugador con experiencia en la Premier League y en la Champions League.

Una cesión con opción de compra, la fórmula elegida

La operación diseñada por el Atlético de Madrid pasa por una cesión con opción de fichaje, una fórmula que el club ha utilizado con éxito en anteriores ventanas de transferencias. La propuesta incluye una opción de compra de 25 millones de euros más 5 en variables, cifras asumibles dentro de la planificación financiera rojiblanca.

Esta estructura permite minimizar riesgos y evaluar el rendimiento real del jugador en el contexto de LaLiga, sin comprometer de inmediato una gran inversión. Desde el punto de vista del Manchester City, la opción no se descarta. El club inglés mantendría el control contractual y facilitaría que el futbolista sume minutos de calidad en un entorno competitivo.

En el Atlético valoran especialmente que Nathan Aké pueda adaptarse a distintos roles defensivos. Puede actuar como central zurdo o incluso como lateral, una polivalencia muy apreciada por Simeone en un sistema exigente a nivel táctico y físico.

Nathan Aké, experiencia y fiabilidad para el proyecto rojiblanco

A sus 30 años, Nathan Aké es un futbolista plenamente consolidado en la élite del fútbol europeo. Su trayectoria en el Manchester City le ha permitido competir en escenarios de máxima exigencia, aportando solidez, jerarquía y una notable capacidad para la salida de balón desde atrás.

En el Atlético de Madrid consideran que su lectura de juego, su fiabilidad en los duelos defensivos y su experiencia internacional pueden elevar el nivel competitivo de la plantilla de forma inmediata. Simeone busca un jugador que no necesite un largo periodo de adaptación y que esté preparado para rendir desde el primer día.

El club rojiblanco quiere acelerar las conversaciones para evitar la aparición de otros clubes interesados, conscientes de que el perfil de Aké está muy cotizado en el mercado. Las negociaciones avanzan con cautela, pero con optimismo, y existe consenso interno sobre la conveniencia de la operación.

Si el acuerdo llega a buen puerto, el Atlético de Madrid habrá logrado pescar en el Manchester City de Guardiola con una operación medida, estratégica y alineada con su objetivo: competir al máximo nivel sin perder el equilibrio financiero. Un movimiento que puede marcar el próximo tramo de la temporada rojiblanca.