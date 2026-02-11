El Atlético de Madrid ya se ve ganador: la confianza total de Simeone ante el Barça

Atlético de Madrid, FC Barcelona y Copa del Rey se cruzan este jueves en una semifinal que promete tensión máxima. El Metropolitano será el escenario de una ida cargada de cuentas pendientes, ambición y una convicción rojiblanca que no pasa desapercibida.

Una semifinal con aroma a revancha

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, y el ambiente en el vestuario rojiblanco es claro: creen que pueden ganar. No es una bravuconada ni un gesto de cara a la galería. Es una sensación interna que se respira desde el cuerpo técnico hasta el último empleado del club.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega con hambre. Hambre competitiva y, también, cierto deseo de revancha tras enfrentamientos recientes en LaLiga que dejaron heridas abiertas. El Atlético considera que esta eliminatoria es el escenario perfecto para reivindicarse y demostrar que puede competir de tú a tú contra el actual campeón del torneo.

☎️❗️ 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Atletico Madrid’s coaching staff are convinced that they are going to BEAT Barcelona on Thursday, especially with Raphinha missing the match. pic.twitter.com/y1HNtotchk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 11, 2026

El Metropolitano jugará su papel. En noches grandes, el estadio rojiblanco se transforma en un factor diferencial. Simeone lo sabe y ha trabajado durante la semana no solo el plan táctico, sino el componente emocional. En el Atlético no hablan de favoritismos; hablan de convicción.

La baja de Raphinha, un factor que alimenta la confianza

En el lado azulgrana, el panorama llega condicionado por las dudas físicas de Raphinha, uno de los jugadores más determinantes del Barça esta temporada. Su posible ausencia representa un golpe importante para el esquema ofensivo del equipo catalán. Aunque el club no lo da por descartado de forma definitiva, su participación sigue en el aire.

En el Atlético son conscientes de que el brasileño marca diferencias en desequilibrio, profundidad y gol. Sin él, el Barça pierde una pieza clave en su engranaje ofensivo. Y aunque nadie en el vestuario rojiblanco lo dirá públicamente con euforia, internamente consideran que es una circunstancia que puede inclinar la balanza.

El FC Barcelona llega al Metropolitano con la etiqueta de vigente campeón de la Copa del Rey y con la obligación de dejar un resultado que le permita encarar la vuelta con tranquilidad. Pero el contexto no es sencillo: presión ambiental, un rival herido y la posibilidad de una baja estratégica en ataque.

Simeone transmite seguridad y el equipo le cree

Más allá de nombres propios, lo que realmente marca la previa es el discurso de Simeone. El técnico argentino ha reforzado la idea de que el Atlético puede imponerse desde la intensidad, la concentración defensiva y la eficacia en las transiciones. El mensaje ha calado. La plantilla cree en el plan.

El Atlético de Madrid ha demostrado esta temporada que, en noches grandes, eleva su nivel competitivo. En competiciones como la Copa del Rey y en duelos directos ante rivales históricos, el equipo se transforma. Y ese es el escenario que buscan repetir.

En el cuerpo técnico existe la sensación de que el momento es propicio. La combinación de factor campo, motivación y circunstancias del rival alimenta una confianza total. No es exceso de optimismo; es convicción trabajada. La ida de semifinales no decidirá el título, pero puede marcar el tono de la eliminatoria. Y en el Atlético ya se sienten preparados para dar el primer golpe.