El Atlético de Madrid ya tiene en la mira al sustituto de Julián Álvarez y promete ser un bombazo

El Atlético de Madrid se prepara para un posible adiós de Julián Álvarez. En el radar aparece un talento ofensivo que apunta a ser una de las grandes oportunidades del mercado de fichajes.

Un escenario que puede cambiarlo todo

El Atlético de Madrid ya empieza a moverse con decisión en el mercado de fichajes ante un posible escenario que podría alterar por completo su delantera. La continuidad de Julián Álvarez no está asegurada, y en el club rojiblanco son conscientes de que una gran oferta podría precipitar su salida en verano.

El delantero argentino, una de las piezas más importantes del equipo, ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Su rendimiento en LaLiga y su proyección internacional lo sitúan como uno de los activos más valiosos del Atlético, lo que podría traducirse en una operación cercana a los 100 millones de euros.

Ante esta posibilidad, la dirección deportiva no quiere improvisar. La prioridad es clara: encontrar un sustituto que mantenga el nivel competitivo del equipo y encaje en el exigente sistema de Diego Simeone. Y ahí es donde aparece un nombre que gana fuerza en las últimas semanas.

Mohammed Kudus, el perfil que seduce a Simeone

El elegido para asumir ese reto podría ser Mohammed Kudus. El futbolista del Tottenham Hotspur reúne varias de las cualidades que busca el Atlético de Madrid: talento, versatilidad y capacidad para marcar diferencias en ataque.

Kudus no es un delantero al uso. Puede actuar como extremo, mediapunta o incluso falso nueve, lo que le convierte en una pieza muy valiosa en esquemas tácticos flexibles. En una competición como LaLiga, donde los partidos suelen ser cerrados y exigentes, contar con un jugador de estas características puede ser determinante. Además, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar peligro constante encaja perfectamente con la idea de Simeone de añadir más dinamismo al ataque rojiblanco. El técnico argentino busca un salto de calidad ofensivo, y Kudus representa esa “dinamita” que puede cambiar partidos.

Otro factor clave es la situación actual del Tottenham. El conjunto inglés atraviesa una temporada complicada, lo que podría obligar al club a vender jugadores importantes para equilibrar sus cuentas. En ese contexto, Kudus aparece como una oportunidad de mercado que el Atlético quiere aprovechar.

🚨💣 BREAKING: Atlético Madrid have reached a verbal agreement in principle with Mohammed Kudus over a 4.5-year contract, with the move being kept under wraps so far. 😳🇬🇭



The progress in talks comes amid the difficult situation at Tottenham Hotspur, who are currently just one… pic.twitter.com/blPgarVo4J — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 12, 2026

Una operación estratégica en el mercado

El posible fichaje de Mohammed Kudus no sería una operación sencilla, pero sí viable. El precio estimado ronda los 60 millones de euros, una cifra elevada que, sin embargo, el Atlético podría asumir si se concreta la venta de Julián Álvarez.

Desde el club madrileño se valora especialmente el equilibrio financiero. La idea no es comprometer la estabilidad económica, sino aprovechar una gran venta para reinvertir en talento joven y diferencial. En ese sentido, Kudus encaja perfectamente en la estrategia. Sin embargo, la competencia en el mercado será fuerte. Varios clubes europeos siguen de cerca al futbolista ghanés, lo que podría generar una puja que eleve su precio. Aun así, el proyecto deportivo del Atlético de Madrid y la confianza de Simeone podrían ser factores decisivos.

El verano será clave para definir este movimiento. Si finalmente Julián Álvarez abandona el Metropolitano, todo apunta a que Mohammed Kudus será uno de los grandes objetivos.